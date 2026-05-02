Trump retirará 5.000 soldados estadounidenses de Alemania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retirará 5.000 soldados estadounidenses de sus bases en Alemania, de acuerdo con altos funcionarios de defensa que fueron citados por diversos medios locales este viernes.

La decisión de retirar a 5.000 efectivos activos de las fuerzas armadas estadounidenses de Alemania está siendo planeada por el Pentágono, de acuerdo con dichos funcionarios.

La medida adelantada por altos mandos mostraría el descontento de Trump, quien ya había amenazado esta semana con retirar tropas debido a la falta de apoyo de sus aliados europeos en la guerra contra Irán.

Esta acción también se interpreta como una reacción a las críticas del canciller alemán, Friedrich Merz, quien acusó al republicano de haber sido "humillado" por Teherán en las negociaciones para alcanzar un acuerdo.

Actualmente, el Ejército estadounidense tiene una presencia masiva en Alemania con más de 36.000 soldados en servicio activo distribuidos en varias instalaciones clave del país, entre ellas la base aérea de Ramstein, el cuartel general en Wiesbaden, las áreas de entrenamiento de Grafenwöhr y Hohenfels en Baviera, la base aérea de Spangdahlem y el complejo militar de Stuttgart.

Ayer, Trump advirtió a Merz que debería ocuparse más de "arreglar" su país "roto" y poner fin a la guerra en Ucrania, que en "interferir" en el conflicto con Irán, en una nueva andanada en el cruce de críticas entre ambos líderes.

El republicano acusó al líder europeo de no apoyar a EE.UU. en la guerra contra Irán y de creer "que está bien que Irán tenga un arma nuclear", además de recalcar que "¡con razón a Alemania le va tan mal, tanto en lo económico como en otros aspectos!".

Merz apoyó en un comienzo los ataques estadounidenses e israelíes a Irán. Sin embargo, con el paso del tiempo ha asumido una postura cada vez más crítica, lo que le ha valido los reproches del republicano.

Trump ha criticado repetidamente a sus aliados europeos por no acudir al llamado de Washington, que junto a Tel Aviv inició la guerra contra Teherán el 28 de febrero, sin consultar o comunicar nada previamente a sus socios de la OTAN.

La respuesta de Alemania

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, afirmó este sábado que la retirada parcial era previsible, pero el anuncio del Pentágono deja claro que Europa debe asumir más responsabilidad para velar por su propia seguridad. "Está claro: dentro de la OTAN debemos volvernos más europeos para poder seguir siendo transatlánticos. Dicho de otra manera: nosotros, los europeos, debemos asumir una mayor responsabilidad por nuestra propia seguridad", señaló Pistorius en un comunicado distribuido por el canal de WhatsApp del Ministerio de Defensa alemán.

El ministro alemán de Defensa subrayó que, en todo caso, el hecho de que EEUU "retire tropas de Europa y también de Alemania" era previsible, ya que la Administración de Donald Trump había advertido que revisaría su despliegue en el Viejo Continente. También sugirió que se trata de un número de soldados limitado en comparación con los "casi 40.000 que están estacionados en Alemania".

Pistorius sostuvo no obstante que "la presencia de soldados estadounidenses en Europa, y especialmente en Alemania, está en nuestro interés y en el de Estados Unidos". Indicó que ambos países trabajan estrechamente en la base aérea de Ramstein, en el suroeste, Grafenwöhr, en el sureste, Fráncfort, en el oeste, y en otros lugares "por la paz y seguridad en Europa, por Ucrania y por la disuasión conjunta".

Subrayó asimismo que para EEUU, sus bases en Alemania son igualmente importantes, ya que "concentra aquí otras funciones militares, por ejemplo para sus intereses de política de seguridad en África y Oriente Medio". En Stuttgart están acuartelados el Mando Europeo de los Estados Unidos (EUCOM) y Mando para África (AFRICOM).

En todo caso, en opinión de Pistorius lo que deja claro el anuncio de la Administración de Donald Trump es que Europa debe asumir un mayor liderazgo para su propia defensa dentro de la OTAN, tal y como ha exigido el presidente estadounidense en numerosas ocasiones. "Alemania va por buen camino. Estamos creciendo: nuestra Bundeswehr (las Fuerzas Armadas) será más grande, adquirimos más material con mayor rapidez y apostamos por la innovación, además de construir más infraestructura", afirmó.

Noticias relacionadas

También aseguró que en todas las tareas futuras Alemania se coordinará estrechamente con sus aliados, especialmente en el marco del llamado Grupo de los Cinco, es decir, con el Reino Unido, Francia, Polonia e Italia.