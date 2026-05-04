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Alianza con la Casa Blanca

Estas son las empresas de IA que cederán su tecnología al ejército de Estados Unidos

El Departamento de Guerra ha cerrado acuerdos con siete compañías tecnológicas para aplicar sus modelos abiertos y cerrados de IA, así como sus servicios de computación en la nube, a sus redes clasificadas

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, y el presidente Donald Trump, durante la reunión del gabinete, este martes en la Casa Blanca.

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, y el presidente Donald Trump, durante la reunión del gabinete, este martes en la Casa Blanca. / JULIA DEMAREE NIKHINSON / AP

Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Barcelona

A principios de marzo, el Gobierno de Estados Unidos vetó a la compañía Anthropic por oponerse al uso de sus sistemas de inteligencia artificial para crear armas autónomas o para la vigilancia social. Dos meses después, el Pentágono se ha resarcido al tejer alianzas con otras empresas de Silicon Valley para utilizar su tecnología en sus redes clasificadas.

El rebautizado como Departamento de Guerra cerró el pasado viernes acuerdos con hasta siete grandes compañías tecnológicas para el "uso operativo lícito" de sus sistemas. Se trata de contratos similares a los otorgados recientemente a Google; OpenAI, la creadora de ChatGPT; y SpaceX, de Elon Musk, con los que buscan ocupar el vacío dejado por Anthropic. A diferencia de la propietaria de los modelos Claude, esas firmas han eliminado restricciones éticas para tender la mano al Pentágono.

Los cuatro acuerdos adicionales sellados el viernes son Nvidia, Reflection AI, Microsoft y Amazon Web Services. Los primeros dos aportarán sus modelos de IA de código abierto al ejército estadounidense, mientras que los dos últimos prestarán sus servicios de computación en la nube al departamento encabezado por Pete Hegseth.

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"Estos acuerdos aceleran la transformación para convertir al ejército de los EEUU en una fuerza de combate centrada en la IA y reforzarán la capacidad de nuestros combatientes para mantener la superioridad en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la guerra", ha afirmado el Pentágono.

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