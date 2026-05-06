La 'flota mosquito', la pieza clave de Irán para mantener el bloqueo del estrecho de Ormuz

Miles de buques permanecen atrapados en el golfo Pérsico o apostados a las puertas del estrecho de Ormuz, prácticamente sellado. Tras más de dos meses, esta arteria clave para el comercio internacional se ha convertido en el principal escenario de las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Hasta el momento, la seguridad de los cargueros que intentan cruzar sigue comprometida por el control que mantiene la denominada "flota mosquito" sobre el paso marítimo.

"Los vencimos muy duramente, ahora han quedado reducidos a pequeñas embarcaciones con ametralladoras en la parte delantera", dijo este martes el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre las capacidades iraníes. Aseguró, además, que "cada uno de los barcos que tenían está bajo el agua, en el fondo del mar". Sin embargo, estas pequeñas embarcaciones que conforman la 'flota mosquito' operan como cuerpo independiente de la Armada regular de Irán y conforman la principal baza de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria Islámica para mantener el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Junto a las amenazas por radio a los buques comerciales y las advertencias sobre las posibles represalias, la presencia de esta flota es una pieza clave en el engranaje que mantiene el bloqueo iraní sobre el estrecho. "El bloqueo se sostiene en gran medida por la amenaza. A veces basta con declararlo y difundir rumores sobre minas navales para que las navieras dejen de usar la ruta y las aseguradoras suspendan coberturas", explica a EL PERIÓDICO Farzin Nadimi, investigador del Washington Institute, especializado en asuntos de seguridad y defensa de Irán y de la región del golfo Pérsico.

Enjambre en el mar

La 'flota mosquito' cuenta con entre 3.000 y 5.000 lanchas pequeñas, según las últimas estimaciones que publicó la Agencia de Inteligencia de la Defensa de EEUU en 2020. Estas embarcaciones, junto con los misiles y drones que la Guardia Revolucionaria puede desplegar desde ellas o desde posiciones camufladas en tierra, han sido la principal amenaza que ha obstaculizado el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz. "No es un bloqueo activo como el estadounidense, con buques patrullando constantemente. Irán simplemente amenaza. Y si un barco intenta cruzar, puede atacarlo con misiles o drones desde la costa. Estas lanchas también pueden intervenir: cambiar el rumbo de un barco, atacarlo o colocar minas en su casco", añade el analista.

Además, por su tamaño reducido y alta velocidad, estas embarcaciones pueden ejecutar ataques relámpago contra cargueros comerciales para impedir su paso. "Tienen un gran número de estas embarcaciones de distintos tamaños, configuraciones y capacidades de navegación. Algunas están ligeramente armadas, otras de forma moderada, y unas pocas están fuertemente armadas con misiles antibuque, torpedos o lanzacohetes", asegura Nadini. "Irán también tiene un gran número de embarcaciones no tripuladas explosivas, similares a las que Ucrania ha utilizado con gran eficacia contra la flota rusa del mar Negro".

Esta semana, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO), organismo encargado de monitorizar el tráfico naval, ha advertido de nuevos incidentes. Entre ellos, un petrolero informó haber sido alcanzado por un proyectil desconocido y se registró un buque en llamas. Asimismo, los estadounidenses aseguran haber destruido seis barcos pequeños iraníes, aunque Teherán lo niega. "Hay que tener en cuenta que no todas las lanchas en el estrecho pertenecen a la Guardia Revolucionaria. Es también una ruta importante de contrabando. Muchas embarcaciones que se mueven entre Omán, Emiratos e Irán son de contrabandistas", aclara Nadimi.

Dominio del estrecho y nuevas negociaciones

Aunque la Guardia Revolucionaria no suele reivindicar este tipo de ataques, su Comando Naval ha lanzado repetidas advertencias sobre las consecuencias para quienes no sigan sus instrucciones. "La única ruta segura para cruzar el estrecho de Ormuz es el corredor que previamente fue anunciado por la Guardia Revolucionaria de Irán, y cualquier desviación de las embarcaciones hacia otras rutas es insegura y se enfrentará a una respuesta contundente", aseguraron los iraníes.

En este contexto, la situación en el estrecho de Ormuz sigue siendo incierta, mientras la Armada estadounidense se repliega del denominado Proyecto Libertad, con el que ha escoltado a dos buques comerciales fuera del paso marítimo, a la espera de avances en las negociaciones de paz. En paralelo, la Guardia Revolucionaria iraní continúa delimitando las zonas seguras de tránsito y ha establecido un nuevo mecanismo, bajo el nombre de Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, para comunicar a las compañías navieras las normas a las que se tienen que adherir.

Iran’s Revolutionary Guards navy unveiled a new map on Monday showing what it described as the Strait of Hormuz area controlled and managed by Iran’s armed forces.



It said the area extends from a line between Kuh-e Mobarak in Iran and south of Fujairah in the UAE, and from… pic.twitter.com/UE0ZbiRB5b — Iran International English (@IranIntl_En) May 4, 2026 Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido. Mapa que muestra el área del estrecho de Ormuz controlada y gestionada por las fuerzas armadas de Irán.

"Irán dispone de islas estratégicamente situadas cerca de las rutas marítimas, donde puede ocultar lanchas y desplegarlas rápidamente para atacar buques cercanos, lo que reduce el tiempo de reacción de Estados Unidos", detalla Nadimi. Este sería el método que usan las embarcaciones de la 'flota mosquito' en sus operaciones. "Son objetivos relativamente fáciles de detectar y destruir, porque dejan estelas visibles y suelen operar en enjambres. Aun así, si no son atacadas, probablemente es porque Estados Unidos mantiene una postura defensiva y no actúa salvo que haya una amenaza directa", zanja el analista.

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Entretanto, Estados Unidos ha presentado una propuesta de paz a Irán, que debería contestar en los próximos dos días. "Suponiendo que Irán acepte dar lo que se ha acordado, lo cual quizá sea mucho suponer, la ya legendaria Furia Épica llegará a su fin y el bloqueo, altamente efectivo, permitirá que el estrecho de Ormuz quede abierto a todos, incluido Irán", ha asegurado Trump este miércoles.

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