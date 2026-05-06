EEUU e Irán se "acercan a un acuerdo" tras una nueva propuesta de paz de Washington

Estados Unidos ha presentado una propuesta de paz a Irán, que debería contestar en los próximos dos días, según han asegurado fuentes anónimas de la Casa Blanca al medio Axios. Los funcionarios aseguran estar cerca de conseguir firmar este memorándum, de 14 puntos y un solo folio, que serviría para poner fin a la guerra y establecer un marco de negociaciones para el programa nuclear iraní.

Este acuerdo inicial levantaría tanto el bloqueo de Ormuz como parte de las sanciones internacionales contra Teherán. Washington espera la respuesta persa, según apuntan estas fuentes. "El acuerdo será cerrado muy pronto. Estamos muy cerca", ha dicho este miércoles otra fuente, en este caso pakistaní, a la agencia de noticias Reuters.

El anuncio llega apenas unas horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase este miércoles de madrugada la suspensión del Proyecto Libertad, establecido por EEUU para forzar la apertura del estrecho de Ormuz y guiar cargueros y petroleros a través de esta vía.

"A raíz de la solicitud de Pakistán y otros países, del enorme éxito militar obtenido durante la campaña contra Irán y, además, del hecho de que se han logrado grandes avances hacia un acuerdo completo y definitivo con los representantes de Irán, hemos acordado de mutuo acuerdo que, si bien el bloqueo seguirá en pleno vigor y efecto, el Proyecto Libertad —el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz— se suspenderá durante un breve periodo de tiempo para ver si el acuerdo puede ultimarse y firmarse", ha dicho Trump este miércoles de madrugada en sus redes sociales.

Como el multimillonario indica, esta suspensión significa que Ormuz sigue completamente cerrado, tanto por el bloqueo parcial iraní impuesto por Teherán desde el inicio de la guerra como el impuesto por EEUU hace un par de semanas. Desde entonces, Washington no permite que ningún barco persa salga de aguas territoriales iraníes, lo que ha limitado casi por completo la capacidad de Teherán de exportar su crudo y gas, que sobre todo viajaba en dirección a China.

"Nos esforzaremos al máximo para proteger nuestros derechos e intereses legítimos en las negociaciones. Y solo aceptaremos un acuerdo que sea justo y definitivo", ha dicho el ministro de Exteriores iraní, Abbás Araghchi, precisamente desde Pekín, donde se encuentra de visita oficial este miércoles.

Un proyecto que ha levantado ampollas

Desde que Trump implementó su Proyecto Libertad en Ormuz, las tensiones en la región se han disparado tanto que, sobre todo durante el lunes por la tarde, el alto el fuego vigente entre EEUU e Irán estuvo a punto de romperse. En pocas horas, Irán disparó contra un buque de guerra estadounidense, EEUU aseguró haber destruido al menos seis lanchas iraníes y Emiratos Árabes Unidos denunció haber sido atacada con varias salvas de drones y misiles por parte de Teherán.

Con todo, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, aseguró este martes que la tregua no había sido violada, y que Washington la consideraba aún vigente. "Estamos protegiendo a los cargueros de la agresión iraní. No estamos buscando luchar. Ellos dicen que controlan el estrecho. No es verdad. [El Proyecto Libertad] es un regalo de EEUU al mundo", aseguró Hegseth este martes por la tarde, apenas unas horas antes de que su jefe cancelara tal regalo.

A pesar de las tensiones en el mar, oficiales tanto iraníes como estadounidenses han asegurado en los últimos días que las negociaciones están avanzando, y que la consecución de un acuerdo podría llegar pronto. Ambos países, sin embargo, están aún en posiciones muy alejadas sobre todo en dos grandes frentes: el estatus del estrecho de Ormuz y, sobre todo, el futuro del programa nuclear iraní.

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"Pakistán se mantiene firmemente comprometida en apoyar cualquier esfuerzo que sirva para llegar a una resolución pacífica del conflicto. Tenemos grandes esperanzas de que el momentum actual servirá para conseguir un acuerdo que garantice la paz y la estabilidad tanto en nuestra región como más allá", ha dicho este miércoles el primer ministro pakistaní, Shebhaz Sharif. Pakistán ha sido el principal país mediador entre Washington y Teherán.

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