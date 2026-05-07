Cronología del crucero del hantavirus que se dirige a Tenerife

El crucero neerlandés MV Hondius, en el que un brote de hantavirus ha costado la vida a tres personas, no va a atracar en el puerto de Granadilla de Abona, sino que solo fondeará, y sus pasajeros serán desplazados en lanchas y llevados después al aeropuerto, según ha explicado el presidente canario Fernando Clavijo.

A continuación la reconstrucción de los hechos clave de esta urgencia epidemiológica:

El 1 de abril

El crucero MV Hondius zarpa desde Ushuaia (Argentina) para cruzar el Atlántico Sur, en una ruta que incluyó la Antártida continental, las islas Malvinas, las Georgias del Sur, la isla del Ruiseñor y la isla Tristán.

Llevaba a bordo a 149 personas de 23 nacionalidades, entre ellas a catorce españoles, según la operadora del barco.

El 11 de abril fallece en su camarote un pasajero holandés, que había experimentado síntomas desde el 6 de abril.

24 abril

El cuerpo del pasajero es desembarcado en la isla de Santa Elena junto a su esposa, que es trasladada a Johannesburgo.

En esa misma fecha, una treintena de pasajeros desembarcaron en dicha isla. Están siendo rastreados para detectar si pudo haber más contagios.

26 abril

La esposa de la primera víctima mortal también muere a causa del hantavirus.

27 abril

Un británico enferma y es trasladado a Sudáfrica, donde es ingresado en un hospital de Johannesburgo. También da positivo en hantavirus.

2 mayo

La OMS es notificada oficialmente del brote. Ese mismo día muere una persona de origen alemán y la OMS confirma al menos seis afectados (tres fallecidos y tres enfermos).

3 mayo

El buque entra en aguas de Cabo Verde y queda fondeado frente a Praia, su capital.

4 mayo

Cabo Verde deniega la entrada en puerto por motivos de seguridad pública nacional. El crucero contempla desembarcar en Canarias para realizar exámenes médicos.

La OMS pide a España que atienda a los enfermos. La petición se basa en "cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario", según el Ministerio de Sanidad.

A continuación, el servicio de Sanidad Exterior de España coordina con distintos organismos cómo actuar en caso de que el buque haga escala en el archipiélago.

5 mayo

La OMS eleva a siete los afectados por el posible brote y las autoridades suizas informan de un octavo caso confirmado de un pasajero que había desembarcado antes y regresado a Zúrich.

El crucero parte de Cabo Verde rumbo al puerto tinerfeño de Granadilla de Abona, donde tiene previsto llegar tras tres días y 12 horas de navegación.

Se confirma que las tres muertes se debieron a la cepa Andes del hantavirus, la única de la que se ha documentado transmisión entre humanos.

6 mayo

La llegada a Canarias del crucero genera una disputa política entre el Ejecutivo canario, de CC y PP, y los ministros del PSOE y Sumar.

La ministra de Sanidad, Mónica García, informa de que el barco atracará el sábado en Granadilla de Abona y que los pasajeros extranjeros serán evacuados a sus países de origen, mientras que los 14 españoles lo serán al Hospital Gómez Ulla de Madrid.

En este hospital militar, que dispone de "unidades de aislamiento de alto nivel", guardarán "cuarentena".

La ministra de Defensa, Margarita Robles, dice que el aislamiento en el Gómez Ulla será voluntario. No serán ingresados en la unidad de infecciosos del hospital, como ocurrió años atrás con el caso del ébola, sino en habitaciones individuales.

Tres pasajeros son transportados por vía aérea a Países Bajos, entre ellos el médico. Dos sufren síntomas graves y uno es asintomático, pero es sospechoso de haberse contagiado. Con esta evacuación, ya no quedaría nadie en el barco con síntomas.

7 mayo

Una azafata neerlandesa es hospitalizada en Ámsterdam con posibles síntomas de hantavirus. Es un potencial nuevo contagio tras haber estado en contacto con uno de los fallecidos a raíz del brote.

El PP pide la comparecencia urgente y extraordinaria de la ministra de Sanidad, Mónica García, ante el Congreso para que informe de la situación provocada por la crisis del hantavirus.

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El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, explica que el crucero no va a atracar en el puerto de Granadilla de Abona, sino que solo fondeará por lo que no tocará la costa canaria y sus pasajeros serán desplazados en lanchas y después llevados al aeropuerto.