Encuesta CIS: Dos de cada tres españoles temen una guerra mundial ante el conflicto en Oriente Medio

La escalada del conflicto en Oriente Medio, con tensiones, ataques y escaramuzas desafiando el alto el fuego, está ahondando el pesimismo de los españoles, que, además, empiezan a notar en sus bolsillos los efectos de la guerra. La mayor parte de la ciudadanía se muestra pesimistas con la situación actual del mundo, detecta que la contienda en Irán le está afectando personalmente por sus consecuencias económicas, y piensa que Estados Unidos e Israel están perdiendo la guerra. Son las principales conclusiones de un estudio sobre la situación internacional difundido este viernes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en el que la respuesta más inquietante es que a dos de cada tres españoles les preocupa que la escalada bélica desemboque en una guerra mundial.

La encuesta, realizada a partir de 6.000 entrevistas telefónicas entre el 22 y el 30 de abril, refleja que casi siete de cada diez encuestados (69,2%) hace un balance pesimista de lo que sucede en el mundo, y más de la mitad (58,5%) aventura que en el futuro se vivirá peor o mucho peor. Incluso un 66,6% se muestra muy o bastante preocupado por una posible "guerra global", temor que no percibe el 29,4% de la ciudadanía.

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Sobre los conflictos activos, los españoles creen que Estados Unidos e Israel están perdiendo la guerra "que han desencadenado en Oriente Próximo": opina así el 52,4% frente a un 27,6% que considera que sí están ganando el conflicto. Preguntados por el papel de los actores implicados, una abrumadora mayoría del 90% zanja que el prestigio y la imagen de EEUU está empeorando, al igual que el de su presidente, Donald Trump (92,2%). En el caso de Israel, los porcentajes se sitúan en el 88,1% de desprestigio para el país, y un 86,3% para su primer ministro, Benjamin Netanyahu.

En el caso de Trump, ese daño reputacional también le está desgastando, según los españoles, dentro de EEUU. El 71,3% sostiene que la confianza de la opinión pública estadounidense en su presidente está disminuyendo y que la economía de su país se verá afectada negativamente. Ahora bien, los encuestados no tienen tan claro que eso pueda pasarle factura política y el 63,2% duda de que Trump pudiera acabar perdiendo la presidencia por un procedimiento de destitución ('impeachment').

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Respecto a las consecuencias personales de la escalada bélica, los españoles señalan a la subida del combustible como principal efecto. Un 58,5% de los entrevistados afirman que las guerras en el mundo les afectan mucho o bastante en su vida diaria, pero el dato sube hasta el 68% en el caso de la de Irán porque les afecta "personalmente". Tres de cada diez españoles (31,5%), en cambio, aseguran no estar notando impacto alguno.

De entre el total de encuestados, el 62% citan la subida de los precios de las gasolinas y de la cesta de la compra como las efectos que más notan personalmente. Algo más de la mitad mencionan el incremento de la factura de la luz y el gas, y una mayor sensación de inseguridad.

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El muestreo revela que el 39,6% de los ciudadanos se informan de las guerras por televisión; el 21,7%, por las redes sociales; y el 20,5%, mediante la prensa escrita o digital. Sin embargo, un 45,9% confía poco o nada en la información que recibe sobre estos conflictos armados, frente a un 51,6% que confía mucho o bastante en ella. Y el 63,4% asevera que los medios de comunicación los "simplifican". En todo caso, el 76,3% muestra gran interés por saber lo que está sucediendo al respecto.

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Entre los mayores riesgos para el mundo actual, los encuestados destacan como los más importantes la escalada de enfrentamientos entre grandes potencias como EEUU, Rusia o China (29,1%) y el uso de armas nucleares (27,4%).

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