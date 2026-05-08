Reunión en Washington
Lula señala que Trump le dijo que "no piensa" invadir Cuba
El mandatario brasileño apunta que esta declaración de intenciones constituye una "gran señal"
EP
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha asegurado que su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump, le ha trasladado durante el encuentro mantenido entre ambos este jueves en la Casa Blanca que "no piensa" invadir Cuba.
"Si la traducción fue correcta, él (Donald Trump) dijo que no piensa invadir Cuba”, manifestó el mandatario brasileño en una rueda de prensa desde la embajada de Brasil en Washington, tras la citada reunión, considerando que esas palabras constituyen "una gran señal" mientras que, defendió, La Habana "quiere dialogar".
Lula aseguró que el mandatario estadounidense dijo que el Gobierno isleño desea "dialogar" y "encontrar una solución para poner fin a un bloqueo" que, consideró, “nunca ha dejado a Cuba ser un país completo y libre, desde la victoria de la revolución (1959)”; se puso a disposición de Washington, si lo “necesita”, para abordar esta cuestión, poco después de lamentar que el país del Caribe sufre “el bloqueo más prolongado de la historia de la humanidad”.
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