EEUU pondrá en cuarentena a sus pasajeros del crucero con hantavirus en un centro especializado de Nebraska

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC) anunciaron este viernes que planean poner en aislamiento en un centro especial de cuarentena del estado de Nebraska a los 17 pasajeros estadounidenses que están a bordo del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus.

Está previsto que las 17 personas sean evacuadas desde la isla española de Tenerife, donde debe arribar el crucero el domingo, en un vuelo de repatriación médica del Gobierno estadounidense que aterrizará en la Base de la Fuerza Aérea Offutt, en Omaha, Nebraska, explicaron los CDC en un comunicado.

Desde ahí serán trasladados al Centro Nacional de Cuarentena de la Universidad de Nebraska en Omaha, uno de los centros de cuarentena más avanzados del país.

Evaluación del riesgo de exposición

En una rueda de prensa ofrecida hoy mismo, los responsables de estas instalaciones las compararon con una "estancia en un hotel" y señalaron que aún no se ha establecido un plazo definido para determinar cuánto tiempo permanecerán los pasajeros aislados en el centro.

Los CDC ya desplegaron hoy temprano un equipo de epidemiólogos y profesionales médicos en Tenerife que "llevará a cabo una evaluación del riesgo de exposición para cada pasajero estadounidense y formulará recomendaciones sobre el nivel de monitoreo requerido".

Un equipo adicional se desplegará en la Base Aérea Offutt a la llegada de los 17 pasajeros a EE.UU. para evaluarlos nuevamente.

Los CDC están trabajando a su vez en la elaboración de directrices de seguimiento que van a comenzar a distribuir hoy mismo a los departamentos de salud estatales y locales estadounidenses.

A su vez, el estado de Nueva Jersey está manteniendo bajo vigilancia a dos de sus residentes que estuvieron en contacto con una persona que se infectó con el hantavirus a bordo del MV Hondius.

La exposición no ocurrió a bordo del buque, sino durante un viaje aéreo internacional después de que la persona infectada desembarcara del crucero.

El presidente estadounidense, Donald Trump, descartó hoy la posibilidad de que Washington refuerce en este momento la comunicación con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual EEUU abandonó en enero, porque aseguró que los CDC tienen la situación bajo control.

"Parece que tenemos la situación muy bien controlada, (los CDC) conocen muy bien ese virus. Ha estado circulando desde hace tiempo y no se transmite fácilmente, a diferencia del covid", explicó Trump.

El brote, que ha reavivado la preocupación sanitaria internacional, afecta al crucero MV Hondius y hasta la fecha se han confirmado tres fallecimientos vinculados al hantavirus, además de otras dos infecciones confirmadas y tres sospechosas.

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El hantavirus es una enfermedad zoonótica transmitida principalmente por roedores a través de heces, orina o saliva.