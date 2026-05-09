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Tensión con Europa

Trump no descarta enviar a Polonia las tropas que retire de Alemania

Washington (United States), 08/05/2026.- US President Donald J Trump makes remarks at an event he is hosting for a group including Gold Star Mothers and Angel Mothers to honor Mother’s Day 2026, in the Rose Garden of the White House in Washington, DC, USA, 08 May 2026. EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Washington (United States), 08/05/2026.- US President Donald J Trump makes remarks at an event he is hosting for a group including Gold Star Mothers and Angel Mothers to honor Mother’s Day 2026, in the Rose Garden of the White House in Washington, DC, USA, 08 May 2026. EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL / AARON SCHWARTZ / POOL / EFE

EFE

Washington

El presidente estadounidense, Donald Trump, no descartó este viernes la posibilidad de que las tropas que Estados Unidos retirará de Alemania puedan ser reubicadas en Polonia, con lo que reforzaría el flanco oriental de la Alianza del Atlántico Norte (OTAN).

En un intercambio con periodistas en la tarde, Trump dijo que ese movimiento "es posible, podría hacerlo", especialmente por la buena relación que tiene con el presidente polaco, Karol Nawrocki, al que apoyó en su elección el año pasado.

A la pregunta de si movería las tropas de Alemania a Polonia, Trump consideró que a Varsovia "le gustaría", a lo que añadió: "Tengo buena relación con su presidente. Le apoyé en su elección y ganó. Es un gran luchador; un tipo genial; me gusta mucho. Así que es posible. Podría hacerlo".

El Pentágono anunció la semana pasada la retirada de 5.000 soldados de Alemania, que alberga uno de los mayores contingentes de tropas estadounidenses fuera de su territorio, aunque Trump posteriormente dijo que la reducción de tropas sería todavía "mucho mayor".

La retirada, que se ejecutaría el año próximo, sorprendió a Berlín, a los socios de la OTAN y a Kiev, que desde 2022 combate con la ayuda de los socios europeos y de la Alianza la invasión rusa de su territorio.

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Un reposicionamiento de tropas desde Alemania a Polonia, reforzaría un país fronterizo con Ucrania, Bielorrusia y el exclave ruso de Kaliningrado.

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