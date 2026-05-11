Accidente aéreo
Un avión de Turkish Airlines se incendia en Katmandú sin heridos
Una chispa en el tren de aterrizaje derecho provocó un incendio a bordo del aparato procedente de Estambul
Agencias
Un avión de la compañía Turkish Airlines que transportaba a 277 pasajeros y once miembros de la tripulación se incendió el lunes durante su aterrizaje en el aeropuerto de Katmandú, sin causar heridos, informaron las autoridades.
Una chispa en el tren de aterrizaje derecho provocó un incendio a bordo del aparato —un Airbus A330— procedente de Estambul, según Gyanendra Bhul, portavoz de la Autoridad de Aviación Civil de Nepal.
“Todos los ocupantes están sanos y salvos, las operaciones de rescate han concluido. Ahora estamos investigando el accidente”, declaró Bhul a la AFP. La única pista del aeropuerto de la capital de Nepal permaneció cerrada durante casi dos horas el lunes por la mañana, añadió el portavoz.
Pistas aisladas y peligrosas
El país del Himalaya cuenta con algunas de las pistas más aisladas y peligrosas del mundo, rodeadas de picos nevados, lo que representa un verdadero desafío incluso para los pilotos más experimentados. Las autoridades nepalesas anunciaron el año pasado planes para instalar nuevos sistemas de radar y vigilancia meteorológica.
Tras una serie de accidentes aéreos, la Unión Europea prohibió a todas las aerolíneas nepalesas operar en su espacio aéreo por motivos de seguridad. En 2015, un avión de Turkish Airlines con 224 pasajeros se salió de la pista durante el aterrizaje en Katmandú, también sin causar heridos. El accidente provocó el cierre de la pista durante cuatro días y la cancelación de numerosos vuelos internacionales.
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