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Crisis en el Reino Unido

El ministro de Sanidad británico, Wes Streeting, se prepara para presentar su candidatura para relevar a Starmer

El político laborista ha mantenido una breve reunión con el primer ministro antes de que el rey Carlos III leyera las prioridades del Gobierno para el próximo período legislativo

El ministro británico de Sanidad, Wes Streeting, llega a la residencia oficial del 10 de Downing Street, este miércoles.

El ministro británico de Sanidad, Wes Streeting, llega a la residencia oficial del 10 de Downing Street, este miércoles. / NEIL HALL / EFE

Lucas Font

EFE

Londres

El ministro de Sanidad británico, Wes Streeting, se está preparando para presentar su candidatura para relevar al primer ministro, Keir Starmer, al frente del Gobierno, según informan este miércoles el diario londinense 'The Times' y la cadena Sky News. El Ejecutivo del Reino Unido se halla inmerso en una grave crisis política tras el duro batacazo sufrido la semana pasada en las elecciones locales parciales en Inglaterra y las regionales en Escocia y Gales

Streeting ha mantenido este miércoles una breve reunión, de apenas 19 minutos, con Starmer en la residencia oficial del 10 de Downing Street, momentos antes de que el rey Carlos III leyera en el Parlamento las prioridades del Gobierno laborista para el próximo período legislativo.

Para desafiar el liderazgo del actual primer ministro, el titular de Sanidad debe de contar con al menos el apoyo de 81 diputados de su partido y antes presentará su dimisión como ministro.

Presión interna

Unos 90 parlamentarios laboristas (más del 20%) han reclamado la dimisión de Starmer y cuatro secretarios de Estado han renunciado a sus cargos en un intento de acelerar la rebelión interna en el Ejecutivo. Además, la ministra de Interior, Shabana Mahmood, y la de Exteriores, Yvette Cooper, han reclamado en privado al 'premier' que se replantee su posición.

Streeting es diputado por la circunscripción de Ilford North, en el este de Londres, desde el año 2015 y fue designado titular de la cartera de Sanidad por Starmer en 2024, tras la victoria laborista en las elecciones generales que se celebraron en julio de ese año.

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El líder laborista lleva desde el pasado viernes, tras conocer el pésimo resultado de las urnas, insistiendo en que no tiene intención de dejar el poder en aras de la estabilidad política.

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