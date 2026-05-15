Diplomacia a la pequinesa: Xi deja sin respuesta los halagos de Trump y marca un tono duro

Donald Trump se ha esmerado en elogiar a Xi Jinping durante su visita de Estado a China, que ha concluido este viernes en Pekín. Sin embargo, el presidente chino no le ha devuelto los halagos; más bien, ha empleado un tono inusitadamente directo y duro para los cánones de la diplomacia china. Xi ha aprovechado los dos días de encuentros en Pekín para marcar líneas rojas a Trump.

En el fondo de esta asimetría está la opuesta personalidad de ambos líderes (la espontaneidad del americano frente a la ortodoxia del asiático), pero también la inquina acumulada por Xi tras una serie de ataques iniciados por Washinton, desde la guerra comercial a la decapitación de líderes de aliados de China (Venezuela, Irán).

Donald Trump y Xi Jinping visitan el complejo de liderazgo de Zhongnanhai, en Pekín, el 15 de mayo de 2026. / MARK SCHIEFELBEIN / AFP

Con pocos jefes de Estado mundiales se ve a Trump tan lisonjero. Suele más bien burlarse de ellos: ha insultado al británico Keir Starmer, al francés Emmanuel Macron, al alemán Friedrich Merz o al ucraniano Volodímir Zelenski. A Xi, sin embargo, le ha definido estos días como "un amigo" al que tiene "un tremendo respeto". “Le digo a todo el mundo que usted es un gran líder. A veces a la gente no le gusta que lo diga, pero lo digo igualmente, porque es verdad", afirmó ante las cámaras. "Es un honor estar aquí con usted, es un honor ser su amigo".

De China, Trump ha dicho que es un "gran país" y muy "hermoso". Por el pueblo chino dice sentir "un gran respeto". Durante la campaña para las presidenciales, sin embargo, exclamó que no iba a dejar que "China viole a Estados Unidos", y en la pandemia de Covid-19 que marcó su anterior mandato cargó contra el que definió con un "virus chino". Ahora, el tono es otro. "El presidente Xi y yo hemos tenido la relación más larga y mejor que jamás hayan tenido los presidentes de nuestros dos países", ha añadido durante su visita.

Advertencias sobre Taiwán

Xi no ha correspondido al tono amable y cercano de Trump. No le ha llamado "amigo" ni "querido amigo", una fórmula de cortesía muy habitual en china (hao pengyou). Tampoco le ha definido como un "gran líder" ni ninguna variante que se le parezca. Se ha limitado a citarlo como "honorable presidente" en el discurso formal de la cena de gala.

¿Pueden China y Estados Unidos superar la Trampa de Tucídides y crear un nuevo modelo de relaciones entre grandes potencias?"

Su lenguaje fue más frío e institucional: habló de cooperación y de estabilidad estratégica. De que el "rejuvenecimiento de China" (el sintagma que define la filosofía política de Xi) y el “Make America Great Again” podían ir de la mano.

Pero lo acompañó todo de advertencias y recordatorios de que si Estados Unidos sigue intentando contener el ascenso chino, es de esperar un choque entre ambas potencias.

Xi Jinping brinda durante el banquete de Estado ofrecido a Donald Trump en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, el 14 de mayo de 2026. / BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

"La cuestión de Taiwán es el asunto más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos", dijo Xi según la agencia de noticias Xinhua, en referencia a la isla autogobernada que la República Popular reclama como propia y a la que Estados Unidos envía armamento para preparar su defensa en caso de invasión. "Si se maneja adecuadamente, la relación bilateral disfrutará de estabilidad general. De lo contrario, los dos países tendrán choques e incluso conflictos, poniendo toda la relación en grave peligro". Y añadió, en una alegoría de estilo muy asiático: "‘La independencia de Taiwán' y la paz en el estrecho son tan irreconciliables como el fuego y el agua".

La "trampa de Tucídides"

Hubo más advertencias poco disimuladas de la posibilidad de un choque entre las dos potencias. "¿Pueden China y Estados Unidos superar la Trampa de Tucídides y crear un nuevo modelo de relaciones entre grandes potencias?", se preguntó Xi. La Trampa de Tucídides es la teoría según la cual una potencia emergente acaba chocando con otra dominante cuando amenaza con reemplazarla. El concepto nace de la guerra entre la Atenas en ascenso y la Esparta que temía perder su poder, cinco siglos antes de Cristo. "No existe algo llamado ‘Trampa de Tucídides’ en el mundo. Pero errores estratégicos repetidos entre grandes potencias podrían crearla", remató Xi.

El autócrata chino incluso llegó a jactarse en el discurso de la cena de gala de los 5.000 años de la civilización china (una cifra discutida pero muy empleada por la propaganda del país asiático), en el que también mencionó que Estados Unidos celebra (tan solo) el 250 aniversario de su independencia. La República Popular China construye su nacionalismo sobre la base del retorno de la gran civilización china tras las humillaciones sufridas en los siglos XIX y XX, desde las Guerras del Opio hasta la dominación japonesa.

PEKÍN, 15/05/2026.- El presidente estadounidense, Donald Trump (i), y su homólogo chino, Xi Jinping, durante el encuentro que celebraron en Zhongnanhai, el complejo cercano a la Ciudad Prohibida de Pekín, que acoge a la cúpula del Partido Comunista de China / Ministerio de Asuntos Exteriores de China / EFE

Por supuesto, el presidente chino abrió la puerta a la mejora de la relación entre China y Estados Unidos, que definió como "la relación bilateral más importante del mundo". Cooperación sí, confrontación no. "Estoy dispuesto a trabajar junto con el presidente Trump para fijar el rumbo y pilotar el gran barco de las relaciones China-Estados Unidos", dijo, y añadió: "He acordado con el presidente Trump una nueva visión para construir una relación constructiva entre China y Estados Unidos, de estabilidad estratégica".

Trump ha invitado a Xi y a su esposa, Peng Liyuan, a una visita recíproca a Estados Unidos y a recibirle en la Casa Blanca el próximo 24 de septiembre, solo unas semanas antes de que termine la tregua en la guerra comercial. No hay, por ahora, confirmación oficial china de aceptación.