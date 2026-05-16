El exministro británico de Sanidad dice que se presentará a la contienda por el liderazgo laborista

El ex ministro británico de Sanidad, Wes Streeting, confirmó este sábado que se presentará a la contienda para el liderazgo laborista del primer ministro, ocupado actualmente por Keir Starmer.

"Necesitamos una contienda justa con los mejores candidatos, y yo me presentaré", declaró a los periodistas en una conferencia organizada en Londres por la plataforma política 'Progress', días después de dimitir del Gobierno en descontento con el liderazgo de Starmer.

La autoridad del jefe del Gobierno ha quedado debilitada después de que más de 80 diputados laboristas pidieran su renuncia o que presente un calendario para su retirada del poder tras el duro varapalo electoral sufrido por su formación en las elecciones locales en Inglaterra y las regionales en Escocia y Gales.

Rechazo al Brexit

No obstante, para poder desafiar oficialmente el liderazgo de Starmer, Streeting necesitará el apoyo explícito de 81 diputados laboristas, el 20 % del grupo parlamentario de la formación. Streeting manifestó la necesidad de que el laborismo cuente con una buena campaña por el liderazgo, que sea "justa" entre "candidatos que puedan demostrar las mejores cualidades".

En su extenso discurso, el antiguo titular de Sanidad también se mostró a favor de una "nueva relación" con Europa y que el Reino Unido vuelva en el futuro a la Unión Europea (UE).

Afirmó que el Brexit o salida británica de la UE, por la que los británicos votaron en un referéndum en 2016, fue un "error catastrófico". Una mejor relación con los vecinos europeos ayudaría "a reconstruir nuestra economía y comercio, y mejorar nuestra defensa contra las amenazas comunes de la agresión rusa", añadió.

Posibles aspirantes

Sobre la eventual batalla por el liderazgo laborista, otro de los posibles aspirantes es el alcalde de Mánchester, Andy Burnham, después de que éste recibiera ayer luz verde para ser seleccionado como candidato a un escaño, que, de ganar, le permitiría optar al liderazgo del actual partido en el poder.

El alcalde recibió la aprobación del Comité Ejecutivo Nacional (NEC, en inglés) del Partido Laborista para figurar como uno de los aspirantes a ser candidato de la formación por el escaño de la circunscripción inglesa de Makerfield, que ha quedado vacante tras la reciente dimisión de su diputado, el laborista Josh Simons.

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Se espera que este lunes el NEC cierre el plazo para la presentación de las candidaturas y que el próximo jueves se dé a conocer el nombre del aspirante, pero se da por seguro que será Burnham. En concreto, para optar a la jefatura del Gobierno británico, Burham tiene primero que ser elegido diputado, después desafiar el mandato de Starmer y finalmente ser elegido líder laborista en unas internas de la formación.