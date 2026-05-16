Mensaje en Truth Social
Trump asegura que EEUU eliminó en Nigeria al número dos del Estado Islámico en el mundo
La operación, descrita como compleja y meticulosamente planificada, tuvo lugar en África y culminó con la eliminación de Abu-Bilal al-Minuki, quien se creía estaba escondido en el continente
EFE
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha afirmado este viernes que, en una "misión muy compleja y meticulosamente planificada" entre las Fuerzas Armadas de EEUU y las de Nigeria, se logró eliminar en ese país africano a Abu-Bilal al-Minuki, el "terrorista más activo del planeta" y segundo al mando del Estado Islámico (EI).
El mandatario, el mismo día en que regresó de China, escribió en su red Truth Social: "Bajo mi dirección, valientes fuerzas estadounidenses y las Fuerzas Armadas de Nigeria ejecutaron impecablemente una misión meticulosamente planificada y muy compleja para eliminar del campo de batalla al terrorista más activo del mundo, Abu-Bilal al-Minuki, segundo al mando de ISIS (Estado Islámico)".
"Creía poder esconderse en África, pero desconocía que contábamos con fuentes que nos mantenían informados sobre sus actividades. Ya no aterrorizará al pueblo africano ni ayudará a planificar operaciones contra estadounidenses", agregó el mandatario estadounidense en su publicación. De igual forma aseguró que, con la muerte de al-Minuki, también conocido como Abu-Bilel al-Minuto, la "operación global" del Estado Islámico "se ve considerablemente debilitada". Agradeció al Gobierno de Nigeria por la colaboración en la misión antiterrorista.
Ataques desde 2009
El pasado 16 de febrero, las Fuerzas Armadas nigerianas anunciaron la llegada de unos cien efectivos militares de Estados Unidos al aeródromo de Bauchi, en el noroeste del país, como parte de un programa de cooperación bilateral en materia de defensa destinado a potenciar la lucha contra amenazas terroristas.
El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP). En el noroeste del país, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace unos años.
Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos realizó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste del país.
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