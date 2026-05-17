Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones Andalucía en directoAtropello TussamRetenciones AP-4 y SE-30Morante JerezEntrevista Isabel MorilloBarrio HiguerónEl Rocío prohibicionesCandidatos jornada reflexiónMicroparkings SevillaLluvias AndalucíaRecaudación multasSevilla FC permanenciaMatalascañas zona azulResultados Elecciones Andalucía 17M
instagramlinkedin

Guerra de Irán

Emiratos Árabes Unidos denuncia un ataque con dron en las inmediaciones de la planta nuclear de Barakah

"No se han registrado heridos y no hubo impacto en los niveles de seguridad radiológica".

Drones de Irán

Drones de Irán

Europa Press

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos han denunciado el impacto este domingo de un avión no tripulado que ha incendiado un generador que alimentaba a la central nuclear de Barakah, en la región de Al Dhafra, que constituye la mayor parte del oeste del país.

El centro de Emergencias de Abú Dabi, en su mensaje de alerta en redes sociales, no identifica la procedencia del dron. Irán, que desde el 28 de febrero ha desencadenado ataques contra los países de la región con presencia militar estadounidense, tampoco se ha pronunciado al respecto.

En cualquier caso, según los servicios de Emergencia emiratíes "no se han registrado heridos y no hubo impacto en los niveles de seguridad radiológica".

Noticias relacionadas

La Autoridad Federal de Regulación Nuclear emiratí ha confirmado que el incendio no afectó la seguridad de la central ni el funcionamiento de sus sistemas esenciales, y que todas las unidades operan con normalidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 16 de mayo de 2026
  2. El Ayuntamiento de Sevilla solo encuentra empresas para hacer los microparkings de las calles Virgen de Luján, Virgen de la Antigua y Bogotá
  3. Los 450 millones no bastan: las tres condiciones del CSD para autorizar la venta del Sevilla FC a Sergio Ramos
  4. La Junta de Andalucía acelera la convocatoria para que 45.000 funcionarios soliciten el nuevo complemento salarial antes del verano
  5. Ni discotecas en las casas ni alcohol para los caballistas: estas son las prohibiciones de Almonte en la aldea durante El Rocío
  6. Bonoloto y La Primitiva: Resultado de los sorteos de este sábado 16 de mayo de 2026
  7. Canal Sur retransmitirá en abierto la corrida de Morante de la Puebla en Jerez de la Frontera
  8. Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este sábado 16 de mayo de 2026

La subida de la participación en la mañana del 17M por provincias: Almería, Huelva y Sevilla, las que más crecen

La subida de la participación en la mañana del 17M por provincias: Almería, Huelva y Sevilla, las que más crecen

Un accidente entre dos coches en la AP-4 provoca retenciones kilométricas sentido Sevilla con atascos también en la SE-30

Un accidente entre dos coches en la AP-4 provoca retenciones kilométricas sentido Sevilla con atascos también en la SE-30

DIRECTO | Comparecencia informativa con los datos de participación hasta las 14:00

DIRECTO | Comparecencia informativa con los datos de participación hasta las 14:00

La participación en Andalucía alcanza el 37,2% a las 14 horas, casi 3 puntos más que en 2022

La participación en Andalucía alcanza el 37,2% a las 14 horas, casi 3 puntos más que en 2022

La participación en Andalucía es del 15,10% a las 11:30 horas, casi igual que en 2022

La participación en Andalucía es del 15,10% a las 11:30 horas, casi igual que en 2022

Los andaluces ejercen su derecho a voto para elegir al presidente de la Junta de Andalucía

Los andaluces ejercen su derecho a voto para elegir al presidente de la Junta de Andalucía

Uno de los festivales gastronómicos más famosos de Sevilla vuelve este fin de semana con tapas de autor, talleres y 'show cookings': así será la nueva edición de Gastrogarden junto al Guadalquivir

Uno de los festivales gastronómicos más famosos de Sevilla vuelve este fin de semana con tapas de autor, talleres y 'show cookings': así será la nueva edición de Gastrogarden junto al Guadalquivir
Tracking Pixel Contents