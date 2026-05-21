Toulon
Una madre y tres de sus hijos de corta edad mueren tras arrojarse de un 13º piso en Francia
La víctima criaba sola a sus siete hijos menores
Los menores fallecidos tenían entre 3 y 6 años
EFE
Una mujer de 38 años y tres de sus hijos, de edades comprendidas entre tres y seis años, fallecieron este miércoles tras precipitarse desde la decimotercera planta de un edificio en la ciudad francesa de Toulon, informó la prefectura (delegación del Gobierno) del departamento de Var (sur).
"Este miércoles por la mañana, tuvo lugar una terrible tragedia en Toulon, en (el barrio de) Pontcarral, en la que fallecieron una madre y tres de sus hijos", lamentó la prefectura de Var en un mensaje en sus redes sociales.
Los hechos ocurrieron poco antes de las seis de la mañana. Equipos de bomberos y servicios médicos acudieron de urgencia al lugar después de que fueran hallados los cuerpos de la madre y de tres menores al pie del inmueble, según Nice Matin.
Dos de los niños murieron en el acto junto a la mujer, mientras que una niña, trasladada en estado crítico, falleció poco después.
De acuerdo con las primeras investigaciones, la mujer, de 38 años, saltó desde el edificio junto a los menores, dos niños y una niña de entre 3 y 6 años.
El fiscal de la República de Toulon, Raphaël Balland, indicó que no existen elementos que sugieran la participación de terceros.
La víctima criaba sola a sus siete hijos menores. Los cuatro niños mayores, cuyas edades no se han precisado, fueron puestos bajo cuidado de las autoridades para recibir atención psicológica especializada.
La Fiscalía abrió una investigación por homicidio cometido por ascendiente y ordenó la realización de autopsias y análisis toxicológicos en el Instituto Médico Forense de Marsella.
Según el fiscal, la mujer habría presentado recientemente signos de trastornos psiquiátricos y depresivos, extremo que aún debe ser confirmado por la investigación.
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