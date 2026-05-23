Ucrania
Zelenski reclama a la UE un rol "pleno e igualitario" tras la propuesta de "asociación" alemana
El presidente de Ucrania asegura que su país es imprescindible para completar el "proyecto europeo"
EP
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha avisado que solo aceptará que su país desempeñe un papel "pleno e igualitario" en la Unión Europea si finalmente prospera la iniciativa de adhesión, después de que Alemania recomendara la posibilidad de admitir al país como "miembro asociado".
La propuesta de Berlín contempla la integración progesiva de Ucrania en las instituciones comunitarias, incluyendo su participación en reuniones de líderes y ministros pero sin derecho a voto, y favorecer su presencia en instituciones europeas y en programas comunitarios, todo ello sin necesidad de modificar los Tratados europeos.
Imposible "a corto plazo"
Todo porque Alemania ve imposible la entrada plena de Ucrania "a corto plazo" por los obstáculos políticos y los procesos de ratificación en varios Estados miembro.
Zelenski, en una declaración formulada este sábado en redes sociales, ha descartado cualquier posibilidad que implique una integración parcial. "No puede haber un proyecto europeo completo sin Ucrania, y su lugar en la Unión Europea también debe ser completo: pleno e igualitario", ha manifestado el mandatario.
El tema, de momento, sigue en el aire: la Comisión Europea ha evitado este viernes valorar la propuesta alemana más allá de considerar "positivo" que alimente el debate entre los Veintisiete sobre la ampliación, al tiempo que ha advertido de que debe producirse una discusión "política" a nivel de líderes antes de evaluar si las "soluciones innovadoras" planteadas por Alemania pueden tener encaje jurídico.
- Adelante Andalucía rechaza sumarse a la coalición soberanista de Rufián: 'Es la hora de una voz andalucista en el Congreso
- Esther, madre de Gonzalo, el bebé que falleció en su traslado entre dos hospitales privados en Sevilla: 'Lo vieron tres médicos y no hicieron nada
- El Ayuntamiento Sevilla pagará un chequé bebé de 600 euros a cada familia que haya tenido o adoptado un niño sin límite de renta
- Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 22 de mayo de 2026
- La Muralla de la Macarena, el Postigo del Aceite o la Cruz del Campo: el Ayuntamiento de Sevilla invierte 280.000 euros en retirar grafitis y restaurar su patrimonio
- Los Pajaritos, Torreblanca y las Tres Mil: la izquierda resiste a la irrupción de Vox en los barrios más pobres de Andalucía
- Un instituto de la Macarena será el primero de Sevilla en ofrecer un ciclo formativo de técnico de construcción
- Sevilla aprueba el mapa oficial de la ampliación de la Feria para 2028: 27 casetas tendrán que ser reubicadas junto a la calle del Infierno