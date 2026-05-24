Asia
El derrumbe de un edificio en construcción deja al menos 30 desaparecidos en Filipinas
Veinticuatro personas fueron rescatadas con éxito de la estructura colapsada
EFE
Al menos treinta personas siguen desaparecidas este domingo en Filipinas tras el colapso de un edificio en construcción en la provincia de Pampanga, a unos ochenta kilómetros al norte de Manila, donde veintiséis ciudadanos ya fueron rescatados mientras continúan las labores de búsqueda, informaron autoridades locales.
La Oficina de Reducción y Gestión de Riesgos de Desastres (DRRMO, en inglés) explicó -en un comunicado- que el incidente se registró a las 3:00 hora local (19:00 GMT del sábado) en una estructura de hormigón de nueve pisos aún sin culminar, situada en la ciudad de Los Ángeles.
El escrito, difundido por el ayuntamiento, explica que veinticuatro personas fueron rescatadas con éxito de la estructura colapsada, a lo que se suman otras dos que se encontraban en una edificación contigua y que también resultaron afectadas por el derrumbe.
Hasta ahora se desconoce el estado de estas personas. Según medios locales, algunas de ellas sufrieron heridas de variada consideración.
Por su parte, el jefe de la Oficina de Información Pública de la ciudad, Jay Pelayo, declaró -a la emisora privada DZBB- que, según los datos preliminares, se estima "que todavía hay entre treinta y cuarenta personas atrapadas en el edificio en construcción".
Las autoridades han desplegado a un centenar de funcionarios en el lugar, entre ellos rescatistas y paramédicos, mientras intentan determinar la causa del desplome.
Según medios filipinos, la mayoría de los rescatados y desaparecidos son trabajadores de la construcción que pernoctan en el sitio, incluso durante los fines de semana.
- Sevilla contará en 2028 con su primer gran parque comercial dentro del anillo de la SE-30: Andalucía Plaza ocupará 17.000 metros junto a las cocheras de Tussam
- Adelante Andalucía rechaza sumarse a la coalición soberanista de Rufián: 'Es la hora de una voz andalucista en el Congreso
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 23 de mayo de 2026
- Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este sábado 23 de mayo de 2026
- Sevilla aprueba el mapa oficial de la ampliación de la Feria para 2028: 27 casetas tendrán que ser reubicadas junto a la calle del Infierno
- José Ignacio García: 'A los que han votado extrema derecha quiero escucharlos en vez de insultarlos, en sus corazoncitos hay andalucistas en potencia
- El médico que recibió a Gonzalo, el bebé de 2 años muerto en su traslado entre dos hospitales privados en Sevilla: 'Esto se podía evitar
- El Ayuntamiento de Cádiz suspende un homenaje a Juan Carlos Aragón tras recibir un escrito 'sobre un asunto familiar