Global Sumud informa de que ha perdido el contacto con una caravana de activistas con españoles en Libia

La iniciativa Caravana Global Sumud Land que pretende llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, ha informado de que ha perdido el contacto con el grupo que se desplazaba por Libia, concretamente cerca de la ciudad de Sirte, entre los que había varios españoles.

"Los voluntarios de la Caravana Global Sumud Land se han acercado al puesto de control de Sirte para negociar el paso. Hace casi dos horas. No hemos sabido nada de ellos desde entonces", ha informado el grupo en un mensaje difundido en redes sociales.

En la caravana de vehículos viajaban civiles de países como Uruguay, Canadá/Túnez, Italia, Portugal, España, Argentina, Estados Unidos, Polonia y otros, ha indicado.

"Si eres ciudadano de uno de estos países, llama a tu Ministerio de Asuntos Exteriores. Pregunta qué están haciendo para proteger a sus ciudadanos que forman parte de un convoy humanitario en Libia", concluye el comunicado de Global Sumud.

Más de 200 participantes

El convoy había informado previamente de que las negociaciones con las autoridades del este de Libia para garantizar un paso seguro se habían estancado. "Las reiteradas peticiones de reunión para finalizar los detalles de la recepción y entrega de la ayuda humanitaria, junto a los especialistas que viajan a bordo, no han recibido ninguna respuesta concreta", explicaba el grupo en un comunicado anterior.

Consideran que "el genocidio y el bloqueo de Gaza continúan y el pueblo palestino no puede esperar a que se resuelva este absurdo burocrático para recibir socorro y ayuda".

El convoy incluye diez camiones con ayuda humanitaria, siete ambulancias y más de 200 participantes, incluidos expertos en medicina, ingeniería, logística y derecho humanitario. La iniciativa partió desde Mauritania hace aproximadamente un mes.

"Cada artículo a bordo está meticulosamente documentado. Todos los participantes están comprometidos con la acción civil y no violenta. Cada paso se da de acuerdo con el derecho internacional", explicó la organización.

El grupo recuerda además la reciente intercepción de 50 barcos de la Global Sumud Flotilla y la "detención brutal e ilegal" de 328 participantes en aguas internacionales cuando se dirigían a Gaza.

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"El derecho del pueblo palestino a recibir ayuda y controlar sus propias fronteras no es una petición: es una obligación legal y moral de todos los estados e instituciones que afirman defender los derechos humanos", remachó.