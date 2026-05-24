León XIV presenta este lunes su primera encíclica, 'Magnifica humanitas', sobre la IA

León XIV publica este lunes 25 de mayo su primera encíclica, titulada 'Magnifica humanitas', que abordará la "preservación de la humanidad en la era de la inteligencia artificial". El documento estará fechado el 15 de mayo de 2026, fecha que coincide con el 135 aniversario de la publicación de la encíclica social fundamental de León XIII, 'Rerum novarum', en 1891.

Además, el Pontífice tiene previsto participar personalmente en la presentación a la prensa del documento, algo inusual hasta el momento, según informa Vatican News. Así, la rueda de prensa, que tendrá lugar en el Aula Sínodo del Vaticano a las 11:30 horas, incluirá una declaración y la bendición del Papa León XIII.

Los cardenales Víctor Manuel Fernández, Miguel Czerny y Pietro Parolin también intervinieron en la rueda de prensa. Fernández, argentino, preside el Dicasterio para la Doctrina de la Fe; Czerny, canadiense, dirige el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral; y Parolin es el cardenal secretario de Estado. La teóloga británica Anna Rowlands, el investigador estadounidense de IA Christopher Olah y la teóloga estadounidense Leocadie Lushombo también se dirigirán a la prensa vaticana.

Recuperar el valor de la humanidad

Aunque aún se desconoce el contenido de la encíclica, no es la primera vez que el Pontífice se refiere a la Inteligencia Artificial (IA) y las nuevas tencologías. El pasado viernes, pidió recuperar el valor de la humanidad ante el auge de la tecnología y los chatbots, en un encuentro con los participantes de la conferencia internacional 'Cuidar voces y rostros humanos', promovida por el Dicasterio para la Comunicación junto con el Dicasterio para la Cultura y la Educación.

En el encuentro, León XIV reiteró el compromiso de la Iglesia con la comunicación social, al tiempo que hizo un llamamiento a promover la alfabetización digital y el uso crítico de los medios, especialmente entre los jóvenes, según informa Vatican News.

"Es precisamente en el contexto de la misión universal de la Iglesia donde mejor se comprende su compromiso con la comunicación social", afirmó el Pontífice, que hizo alusión al 'Decreto Inter Mirifica' del Concilio Vaticano II sobre los medios de comunicación social, que dio origen a la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.

Poner la tecnología al servicio de la humanidad

"Este deseo de que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad debe, por lo tanto, guiar no solo nuestras decisiones y acciones, sino también el uso y la orientación de los medios de comunicación, la tecnología digital y la inteligencia artificial, para asegurar que estas herramientas se pongan al servicio auténtico de la humanidad", ha añadido.

Precisamente, en su mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de este año, el Papa alerta de la "promoción e implementación desenfrenadas de la tecnología a expensas de la dignidad humana" y hace referencia a los "chatbots y otras tecnologías que explotan la necesidad de relaciones humanas".

"Eclipse" del significado de lo humano

"Estamos experimentando un verdadero eclipse de lo que significa ser humano. Por lo tanto, es aún más necesario recuperar la comprensión del verdadero significado y la grandeza de la humanidad tal como Dios la concibió", ha defendido.

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"Queridos hermanos y hermanas, este es un tema que me toca muy de cerca, al igual que a la Iglesia. En efecto, como Madre, la Iglesia se preocupa por la vida de sus hijos, deseando guiarlos hacia la plena madurez. Espero que estas reflexiones conduzcan a una renovada confianza en la tecnología como fruto del ingenio humano, en armonía con el plan creador de Dios", indicó. El Pontífice manifestó también que espera que su primera encíclica ayude a responder mejor a este llamamiento.