El exmarido de la exlíder nacionalista escocesa Nicola Sturgeon, culpable de malversar 460.000 euros de su partido

El exmarido de la exministra principal escocesa Nicola Sturgeon, Peter Murrell, se ha declarado culpable de malversar más de 400.000 libras esterlinas (unos 463.000 euros) durante su etapa como director general del Partido Nacional Escocés (SNP). Murrell se apropió de este dinero durante al menos 12 de los 22 años que estuvo en el cargo, incluidos los años en los que su exmujer lideró el Gobierno de Escocia, según ha reconocido ante el juez en una vista celebrada este lunes en Edimburgo.

Según un escrito de acusación redactado el pasado febrero, Murrell utilizó más de 124.000 libras esterlinas (143.000 euros) de los fondos del partido para comprar una autocaravana de lujo y más de 70.000 libras (unos 81.000 euros) para adquirir dos vehículos, entre ellos un Jaguar modelo I-Pace en 2019. También compró al menos dos relojes de lujo y productos de cosmética. Unas transferencias que realizó a través de documentación falsa con el objetivo de hacerlas pasar como un "gasto legítimo" del partido.

El proceso judicial contra Murrell se enmarca en la conocida como Operación Branchform, bajo la cual también fue detenida la propia Sturgeon y el extesorero del partido Colin Beattie a mediados de 2023. Los dos fueron puestos en libertad poco después y actualmente no pesa ninguna investigación contra ellos, a pesar de que la exministra principal sólo se divorció de su exmarido el año pasado.

Indignación pública

"Estoy enfadada, dolida, triste y muy angustiada por el impacto que sus actos han tenido en mi familia, mis amigos y el SNP", ha asegurado Sturgeon en un mensaje publicado en sus redes sociales. "Que el marido al que amaba y en el que confiaba me haya engañado y defraudado me ha causado un dolor profundo. Por qué actuó así es, y siempre será, algo que escapa a mi comprensión", ha añadido la expolítica, una de las principales impulsoras del referéndum de independencia en 2014.

El alegato de culpabilidad de Murrell también ha provocado indignación en su antiguo partido. El actual ministro principal, John Swinney, ha calificado los hechos como una "traición" y ha acusado al exmarido de Sturgeon de robar "las esperanzas, los sueños y las aspiraciones" de miles de personas en Escocia, especialmente las de los simpatizantes y militantes que participaron durante años en campañas de captación de fondos.

Noticias relacionadas

Murrell permanecerá bajo custodia policial hasta el 23 de junio, cuando el juez dictará la sentencia. Antes, el 2 de junio, deberá acudir a una nueva vista judicial en la que se darán a conocer todos los detalles de los delitos, cometidos entre agosto de 2010 y octubre de 2022.

Suscríbete para seguir leyendo