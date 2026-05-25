¿Por qué Irán y EEUU no consiguen firmar un acuerdo de paz? Los escollos de unas negociaciones que se resisten, en 5 claves

Tenía que ser cuestión de horas; algo inminente. Este sábado, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció tras una conferencia telefónica con la mayoría de líderes de Oriente Medio que el acuerdo con Irán estaba ya casi finalizado. Su secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que el anuncio se realizaría este domingo. Pero nada pasó.

Durante la mañana de este lunes, Teherán ha confirmado que la mayoría de apartados del acuerdo han sido ya cerrados, pero que existen aún algunas diferencias. "Pero esto no significa que la firma sea inminente. No lo es, y nadie puede asegurar que así vaya a ser", ha dicho este lunes el portavoz de Irán en las negociaciones, Esmaeil Baqaeí. A continuación desgranamos las diferencias que aún persisten entre Washington y la República Islámica, en cinco claves:

En primer lugar, estos son los puntos que ambos países parecen haber acordado, siempre según declaraciones anónimas a la prensa (el contenido del documento no ha sido aún publicado ni compartido). Tanto EEUU como Irán aceptan darle un final al conflicto, arrancado el pasado 28 de febrero con el asesinato sorpresa del entonces líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí.

A cambio de ello, Washington se compromete a levantar su bloqueo contra los puertos iraníes en el golfo Pérsico y de Omán, y la República Islámica —en principio, véase el 'punto 4'— dejará de mantener cerrado el estrecho de Ormuz. En los últimos días ya algunas decenas de barcos, sobre todo en dirección a China, han conseguido cruzar la vía marítima sin problemas. En el texto del acuerdo, según fuentes anónimas estadounidenses, Irán también se comprometerá por escrito a no desarrollar la bomba atómica.

A partir de aquí, hay varios puntos de desencuentro aún vigentes entre Teherán y Washingon. El primero de todos es una cuestión de tiempos: Irán reclama a EEUU que levante sanciones y retorne los activos iraníes que durante las últimas décadas —a causa precisamente de estas sanciones— han sido congelados y bloqueados en el extranjero.

La Casa Blanca se ha mostrado dispuesta a entregar estos activos y levantar sanciones, pero solo si hay un acuerdo nuclear sobre la mesa, algo que de momento no ha ocurrido. Según fuentes iraníes a la prensa, lo que está siendo negociado en la actualidad es una posible entente: una entrega de activos y un levantamiento de sanciones por etapas, a medida que los dos países vayan avanzando en el acuerdo, que estará dividido en tres fases.

La primera fase debe ser el final de la guerra en todos los frentes. Y esto incluye al Líbano, que a pesar del alto el fuego vigente sigue siendo diariamente castigada por un Israel que asegura que a pesar del acuerdo seguirá "ejerciendo su derecho a defensa propia". Durante las últimas semanas, el Ejército israelí ha seguido con su campaña de bombardeos, evacuaciones y ataques contra el sur del pequeño país mediterráneo, en el que han muerto más de 3.000 personas desde el inicio de la guerra.

Irán quiere incluir un punto en el acuerdo que obligue al Gobierno del primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, a detener en seco sus ataques. Netanyahu ha asegurado públicamente que no lo va a hacer.

La segunda fase, una vez la guerra haya parado, sería la apertura completa de Ormuz, algo en lo que tanto Irán como EEUU se han mostrado de acuerdo. Hay, sin embargo, algunas diferencias: Trump ha repetido en varias ocasiones que la vía marítima abrirá sin restricciones.

Teherán asegura que el país persa lo controlará en el futuro, y que ese control "tendrá un coste y un precio" para cualquier barco que quiera cruzar. Este punto es rechazado tanto por Washington como por todos los países del Golfo.

"Tenemos sobre la mesa algo muy sólido para conseguir que el estrecho abra. Y, después, entrar en unas negociaciones nucleares sustanciales y limitadas en el tiempo. Espero que podamos conseguirlo... pero si no, estamos pensando en alternativas", ha dicho Rubio este lunes.

Una vez reabierto Ormuz, EEUU e Irán entrarían en un plazo de 60 días para conseguir superar el gran escollo en su relación: un acuerdo nuclear que impida que la República Islámica desarrolle la bomba atómica. Washington, además, quiere que Teherán entregue sus 440 kilos de uranio altamente enriquecido a niveles cercanos a los necesarios para el arma nuclear.

El país persa, a través de filtraciones anónimas, se ha mostrado dispuesto a diluir o entregar parte de su uranio, y a frenar su enriquecimiento durante los próximos 10 años. Pero ha rechazado tajantemente desmantelar su programa de enriquecimiento nuclear, algo que reclama EEUU.

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Según Washington, el plazo para llegar a un acuerdo atómico será finito: si no hay acuerdo en verano de este año, entonces la guerra volverá a rugir en Oriente Medio.