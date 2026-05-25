Trump exige a varios países musulmanes que normalicen relaciones con Israel como condición del acuerdo con Irán

A cada declaración del presidente estadounidense Donald Trump, el acuerdo con Irán se aleja. Esta vez el mandatario republicano ha exigido a varios países musulmanes que normalicen relaciones con Israel y se sumen a los Acuerdos de Abraham como parte de un pacto con Irán. "Será un gran acuerdo para todos o no habrá acuerdo en absoluto: ¡de vuelta al frente de batalla y a los disparos, pero más grande y más fuerte que nunca, y nadie quiere eso!", ha dicho en una publicación en su red Truth Social. "Después de todo el trabajo realizado por Estados Unidos para intentar resolver este complejo problema, debería ser obligatorio que todos estos países, como mínimo, firmaran simultáneamente los Acuerdos de Abraham", ha añadido.

Estos países son Arabia Saudí, Qatar, Pakistán y Turquía. También incluye a Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, que ya firmaron los Acuerdos de Abraham, y Egipto y Jordania que normalizaron relaciones con Israel en los años 70. "Es posible que uno o dos tengan una razón para no hacerlo, y eso será aceptado, pero la mayoría deberían estar preparados, dispuestos y capacitados para hacer de este acuerdo con Irán un acontecimiento mucho más histórico de lo que sería de otro modo", ha exigido Trump, a la vez que ha celebrado que los acuerdos han proporcionado "un auge financiero, económico y social, incluso durante esta época de conflicto y guerra, sin que los miembros actuales siquiera sugirieran marcharse o tomarse siquiera una pausa".

Gesto para Israel

Con este anuncio, el presidente estadounidense realiza un gesto de buena voluntad para apaciguar las inquietudes israelíes. En el país mediterráneo, las negociaciones con Irán y el posible pacto que surja de ellas, que podría obligarles a detener su agresión sobre el Líbano, son vistos como perjudiciales para sus intereses. Altos funcionarios de defensa israelíes han confirmado al medio Haaretz su frustración, ya que consideran que, a pesar de la plena participación de Israel en la guerra contra Irán, la Casa Blanca ya no tenía suficientemente en cuenta sus intereses. Fuentes del Ejército israelí han trasladado el malestar del estamento de defensa que siente que sus opiniones eran poco tenidas en cuenta por los funcionarios estadounidenses, tanto en lo referente a Irán como al Líbano.

Noticias relacionadas

Trump busca, de alguna manera, calmar las preocupaciones de los israelíes y las críticas que llegan desde Washington. El senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur, un firme defensor de la guerra contra Irán, ha denunciado que los términos del acuerdo permitirían la supervivencia del régimen iraní y ha lamentado que un pacto que deje a Irán en una posición fuerte en la región conduciría a una "pesadilla para Israel". El presidente estadounidense ha instado a Qatar y Arabia Saudí a que sean los primeros en firmar los Acuerdos. "Todos los demás deberían hacer lo mismo; si no lo hacen, no deberían formar parte de este acuerdo, ya que demuestra mala intención", ha concluido, antes de animar a Irán a que se una también y, de esta forma, normalice relaciones con su enemigo histórico y al que no reconoce como Estado.

Suscríbete para seguir leyendo