Alemania condena a 13 años de cárcel a Daniela Klette, exterrorista de la RAF reconvertida en atracadora

Daniela Klette, miembro de la tercera generación de la Fracción del Ejército Rojo (RAF), ha sido condenada a 13 años de cárcel por atracos cometidos tras la disolución de la banda terrorista fundada por Ulrike Meinhof y Andreas Baader. La acusada, de 67 años, escuchó la sentencia entre vítores de solidaridad de los asistentes al juicio, de acuerdo a la tónica marcada en todo el proceso. La audiencia de Celle, en el norte del país, la declaró culpable de seis de atracos a mano armada, vulneración de las leyes de armas y secuestro. Su presunta implicación en los crímenes de la RAF no ha desempeñado papel alguno en su proceso, según explicitó el juez.

El proceso contra Klette ha estado revestido de un notable impacto mediático. La acusada fue detenida en 2024, tras más de 30 años en las listas de búsqueda y captura. Llevaba una vida tranquila en Berlín, a modo de tapadera de una sucesión de atracos a bancos, supermercados y transportes blindados de dinero. Formaba un trío delictivo con otros dos exmiembros de la banda terrorista, Burkhard Garweg y Ernst-Volker Staub, que siguen prófugos pese a la intensa búsqueda policial. La serie de atracos arranca de 1999, un año después de la disolución de la RAF, y se extienden hasta 2016. Su botín se estima en unos 2,7 millones de euros. Fueron atracos con violencia extrema, que al menos en un caso estuvieron acompañados de tiroteos con guardas jurados.

Klette cayó a manos de la policía en febrero de 2024. Se entregó sin oponer resistencia cuando la policía llamó a la puerta de su vivienda, en el barrio berlinés de Kreuzberg. Para sus vecinos era 'Claudia', una mujer tranquila, que vivía con su perro, daba clases particulares de matemáticas y era miembro de un grupo de bailes brasileños. Cayó tras ser identificada por un grupo de investigación periodística que reconoció su rostro entre un grupo de danzantes de un carnaval multicultural callejero. En su vivienda se encontraron armas automáticas, munición, un kilo en oro y dinero en metálico.

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Atentado de la RAF

El proceso por los atracos ha discurrido en paralelo con las diligencias contra Klette por un atentado de la RAF contra el Deutsche Bank cometido en 1990 y contra la embajada de EEUU en Bonn, un año después, entre otros. Son casos menores entre el conjunto de asesinatos de la RAF, una organización terrorista anticapitalista fundada en 1971. Entre la treintena de víctimas mortales de la RAF estuvo el fiscal general Siegfried Bubak, el jefe de la patronal Hanns Martin Schleyer y el del Deutsche Bank Alfred Herrhausen. La autoría de muchos de sus asesinatos es aún una incógnita, ya que la banda los consideró "actos colectivos".

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