Guerra en Oriente Medio
EEUU ataca instalaciones militares en Irán y Teherán responde con una ofensiva contra una base estadounidense
El régimen iraní defiende el ataque alegando que es "una seria advertencia para que el enemigo sepa que la agresión no quedará impune y que, si se repite", la respuesta iraní "será aún más contundente"
EP
Estados Unidos ha lanzado este jueves un nuevo ataque contra Irán, el segundo de la semana, al que el régimen de Teherán asegura haber respondido con una ofensiva contra una base aérea estadounidense. El día que se cumplen tres meses del inicio de la guerra, las Fuerzas Armadas de EEUU han atacado de madrugada una instalación militar del sur de Irán y han derribado cuatro drones de ataque que fueron lanzados sobre barcos norteamericanos, según funcionarios citados por medios locales.
Los medios estatales iraníes fueron los primeros en alertar sobre tres explosiones al este de Bandar Abbas, ciudad portuaria meridional iraní cercana al estrecho de Ormuz, en la madrugada del jueves. La operación fue reivindicada como un acto de "defensa propia", según la prensa estaodunidense.
A las pocas horas, Irán ha respondido lanzando un ataque contra una base aérea estadounidense. En un comunicado, la Guardia Revolucionaria iraní ha señalado que, tras el ataque de EEUU "contra un punto cercano al aeropuerto de Bandar Abbas con proyectiles aéreos, la base aérea estadounidense, origen de la agresión, fue atacada a las 4.50 de la madrugada (3.20 hora española)". La nota no especifica dónde está la base estadounidense. Irán informó asimismo que bloqueó el paso por el estrecho de Ormuz a cuatro embarcaciones estadounidenses que intentaron "atravesarlo sin autorización", según la agencia Tasnim.
Teherán ha defendido esta acción alegando que es "una seria advertencia para que el enemigo sepa que la agresión no quedará impune y que, si se repite", la respuesta iraní "será aún más contundente", remarcando que "la responsabilidad de las consecuencias recae sobre el agresor".
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