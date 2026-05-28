El Reino Unido supera el millón de jóvenes inactivos: "Nos arriesgamos a perder toda una generación"

Más de un millón de jóvenes de entre 16 y 24 años, aproximadamente un 12% del total, ni estudian ni trabajan en el Reino Unido. La cifra, revelada este jueves en un informe independiente elaborado por el exministro laborista Alan Milburn, ha puesto en evidencia los grandes problemas que afronta el país para incorporar a los más jóvenes al mercado laboral, especialmente tras la pandemia, y el riesgo de "perder a toda una generación" en caso de que no se tomen medidas urgentes para revertir esta tendencia, según su autor.

El informe, encargado por el Gobierno laborista, ha urgido a las administraciones públicas a reformar por completo un sistema que no se adapta a las necesidades actuales de los más jóvenes, quienes dependen cada vez más de prestaciones sociales ante la falta de oportunidades y los crecientes problemas de salud mental. “Durante décadas en el Reino Unido, uno de los fundamentos de nuestro contrato social ha sido que a cada generación le iría mejor que a la anterior. Esta promesa se ha roto en esta generación”, ha asegurado Milburn en la presentación del informe. Del total de jóvenes inactivos, un 84% aseguran querer encontrar un trabajo o hacer unas prácticas laborales.

El documento alerta de que los trabajos en puestos júnior se han reducido significativamente desde principios de siglo, así como los empleos con cualificaciones bajas o medias. "El primer peldaño de la escalera profesional se ha vuelto más difícil de alcanzar. Para demasiados jóvenes, ahora está simplemente fuera de su alcance. Esto los coloca en una situación sin salida, en la que los empleadores exigen experiencia laboral, pero las oportunidades para que los jóvenes la adquieran se han reducido o han desaparecido", ha explicado Milburn. Los empleadores atribuyen la falta de oportunidades a la incertidumbre económica y a las recientes subidas del salario mínimo para los menores de 21 años.

Modelo fallido

Tanto el actual Gobierno laborista como los anteriores gobiernos conservadores han puesto en marcha planes para tratar de reincorporar al mercado laboral a los jóvenes inactivos, pero el informe señala que ninguno de ellos ha funcionado y advierte, por el contrario, de que la situación ha empeorado aún más. Para resolverlo, indica que es necesario llevar a cabo una reforma completa del sistema, incluida la educación superior, el servicio de salud y los criterios para acceder a prestaciones sociales. En caso contrario, asegura su autor, la cifra de jóvenes inactivos aumentará un 25% en los próximos cinco años.

La falta de integración de los jóvenes en el mercado laboral ya está teniendo un impacto económico significativo y se acerca a los 125.000 millones de libras anuales (unos 144.000 millones de euros). Esta situación no sólo afecta a la recaudación del Estado, sino especialmente al sustento económico a largo plazo de las personas afectadas. "Es un ahorro que nunca se ha acumulado, una vivienda que nunca se ha comprado, una pensión que nunca se ha constituido", ha afirmado Milburn.

Respuesta del Gobierno

El primer ministro, Keir Starmer, ha puesto la reintegración de estos jóvenes en el mercado laboral como una de sus principales prioridades, con medidas destinadas a potenciar la formación profesional como alternativa a los estudios universitarios. Algunas de estas medidas entrarán en vigor el próximo mes, entre ellas el apoyo de 3.000 libras (unos 3.500 euros) para los empleadores que ofrezcan prácticas laborales a jóvenes que hayan estado desempleados durante al menos seis meses y también la garantía de dar trabajo durante al menos medio año a los parados de larga duración.

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Starmer es consciente de la necesidad de reducir el elevado gasto en prestaciones sociales y de recuperar una fuerza de trabajo fundamental para alcanzar los objetivos de crecimiento económico. "Este es un problema de larga duración, complejo y difícil. No hay una razón única que lo explique. Por eso trabajaremos con Alan [Milburn] para ver qué más tenemos que hacer", ha asegurado este jueves en una visita a un centro de prácticas profesionales. El próximo informe, previsto para septiembre, establecerá propuestas concretas para poner fin a un problema que está afectando cada vez más a la economía y al tejido social del Reino Unido.

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