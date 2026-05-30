Alemania
El aeropuerto de Múnich cierra durante una hora tras una alerta por un posible dron
EFE
El aeropuerto de Múnich, en el sur de Alemania, permaneció este sábado cerrado durante una hora tras el avistamiento de un posible dron de origen desconocido.Según medios alemanes como Bild y ntv, los despegues y aterrizajes fueron suspendidos alrededor de las 07.00 GMT, aunque la suspensión de los vuelos fue anulada hacia las 08.05 GMT tras no hallarse indicios de una amenaza.
Dos pilotos habrían informado de una observación sospechosa, según un portavoz de la policía federal. Ambos pilotos, de forma independiente, habrían comunicado haber visto un presunto dron. Numerosas fuerzas policiales estuvieron presentes en el lugar debido al incidente.
Recorrieron el recinto del aeropuerto y revisaron posibles indicios adicionales de un dron. También se desplegó un helicóptero. Después de no encontrarse nada sospechoso, se levantó el cierre y el tráfico aéreo se reanudó.
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