Irán suspende las negociaciones con EEUU ante el recrudecimiento de la ofensiva israelí en el Líbano

Irán ha confirmado este lunes la suspensión de todo intercambio de mensajes con EEUU mientras siga la ofensiva israelí contra el Líbano, según un comunicado difundido a través de la agencia de noticias vinculada a la Guardia Revolucionaria Tasnim.

En los últimos días, ante la cercanía de un acuerdo entre Washington y Teherán, el Gobierno del primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, ha intensificado sus ataques, bombardeos y ofensiva contra el sur del pequeño país mediterráneo y también contra su capital, Beirut. Irán, de hecho, ha asegurado que si el Estado hebreo bombardea la capital libanesa, Teherán hará lo mismo con el norte de Israel.

La suspensión de la comunicación llega después de una semana de conversaciones bloqueadas y de una jornada —la de la madrugada de este lunes— de intercambio de bombardeos esporádicos en el golfo Pérsico. Teherán ha lanzado varias salvas de misiles y drones contra una base estadounidense en Kuwait.

El sábado, EEUU atacó distintas posiciones militares iraníes en el Golfo, "en respuesta a varias acciones agresivas iraníes, que incluyen el derribo de un dron MQ-1 de EEUU que operaba en aguas internacionales".

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado en múltiples ocasiones que la firma de un acuerdo puede tener lugar "pronto" —e incluso su secretario de Estado, Marco Rubio, llegó a afirmar hace una semana que el acuerdo era "cuestión de horas"—, pero dicho pacto sigue sin llegar.

"EEUU ha violado el alto el fuego, incluso esta madrugada. Irán tomará cualquier medida que sea necesaria para defender la seguridad nacional", ha declarado este lunes el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaeí, que ha afirmado que las conversaciones seguían antes del anuncio de la suspensión.

"Irán realmente quiere llegar a un acuerdo, y será un acuerdo bueno tanto para EEUU como para los que están con nosotros. Que todo el mundo se ponga cómodo y se relaje, porque todo acabará bien al final. ¡Siempre es así!", había declarado Trump de madrugada, en un mensaje en redes sociales en el que se quejó del "ruido" realizado por los "tontos demócratas" y varios "republicanos poco patriotas".

"He tenido una llamada muy productiva con Netanyahu, y ningún soldado suyo irá a Beirut. De la misma forma, he tenido una llamada muy buena con Hezbolá, a través de representantes, y han aceptado que todo fuego cesará. Israel no les atacará, y ellos no atacarán a Israel. Las conversaciones continúan con Irán, y van rápidas", ha dicho Trump. Irán no ha confirmado la vuelta a la mesa de negociaciones.

Una guerra sin final

Los escollos en estas negociaciones son varios, a pesar de que tanto EEUU como Irán han afirmado estar cerca del acuerdo. Pero Washington e Irán parecen tener aún —siempre según filtraciones anónimas a la prensa— diferencias respecto a posibles reparaciones de guerra de Washington a la República Islámica, además de cómo y cuándo empezar negociaciones nucleares, los tiempos de entrega de activos internacionales iraníes congelados en el extranjero y, sobre todo, el final de la guerra en el Líbano.

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"El bloqueo naval de EEUU en Ormuz y la escalada de los crímenes de guerra en el Líbano por parte del régimen sionista genocida [Israel] son una evidencia clara de que EEUU no respeta el alto el fuego. Toda elección tiene un precio, y llegará el momento de pagar", ha asegurado en redes sociales el presidente del Parlamento iraní y jefe negociador persa, Mohammed Bagher Ghalibaf.