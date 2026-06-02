El Pentágono veta a los periodistas la entrada en la oficina de prensa

Nuevo hachazo al derecho a la información en el Pentágono. La sede del Departamento de Guerra de EEUU anunció este lunes su decisión de vetar la entrada de los periodistas a la oficina de prensa del Pentágono al considerar ese espacio como "clasificado". "La oficina de prensa del Pentágono ha sido rediseñada como una instalación de información compartimentada sensible" porque su personal maneja "material clasificado de forma rutinaria", informó el portavoz interino de la sede del Departamento de Defensa, Joe Valdez, en un comunicado.

Se trata de un nuevo movimiento para restringir el acceso a los medios en el departamento que dirige Pete Hegseth, aunque Valdez intentó quitar hierro a la medida y la enmarcó en una redistribución del espacio, ocupado ahora por el personal encargado de escribir discursos.

Escoltados

Durante años, los periodistas acreditados en el Pentágono podían moverse libremente para poder hablar con los responsables de prensa y otras fuentes, pero el pasado octubre muchos medios, entre ellos The New York Times o las agencias AFP y Reuters, devolvieron sus credenciales tras negarse a acatar las restricciones impuestas que les obligaban a ser escoltados mientras se encontrasen en el interior del edificio.

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Anteriormente, ocho medios, entre ellos The Washington Post, la CNN, NBC y NPR, se vieron obligados a desalojar sus espacios asignados en el Pentágono, que había ordenado crear espacio para otros medios, predominantemente conservadores.