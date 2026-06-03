Cuatro temporeros quemados vivos en su furgoneta en Calabria por negarse a pagar una extorsión

Italia está conmocionada. Parecía un accidente. Una furgoneta ardía bajo la marquesina de una gasolinera en la Estatal 106, a la altura de Amendolara, en la provincia de Cosenza, en una zona ya golpeada por la mafia calabresa, la Ndrangheta. Llegaron los bomberos, apagaron el fuego, y cuando el humo se disipó ya no había ninguna duda: dentro había cuatro personas carbonizadas.

Las cámaras de seguridad de la gasolinera, que lo grabaron todo, dieron luego la pista a los investigadores. Se ve con claridad: dos hombres pakistanís acercándose a la furgoneta en la que viajan cinco migrantes (cuatro afganos y un pakistaní, jornaleros agrícolas), que después bloquean las puertas desde fuera haciendo fuerza con los brazos. Uno de ellos vierte entonces la gasolina por la puerta trasera. Después, una chispa. En menos de dos minutos, cuatro personas habían dejado de vivir.

El quinto logró romper una ventanilla a cabezazos y escapar. Es el único superviviente. Sus quemaduras cubren buena parte del cuerpo. En una entrevista a la edición de la RAI en Calabria, habló desde el hospital. "Estoy vivo de milagro. El dinero no nos lo daban; comida sí, casa sí, pero dinero no", ha contado. Y ha añadido que en los campos de fresas entre Basilicata y Calabria opera "una gran mafia pakistaní": los caporali —los intermediarios que gestionan la mano de obra irregular— los amenazaban con cuchillos y pistolas para que trabajaran, sin pagarles nunca.

Extorsión

Lo que han reconstruido hasta ahora los investigadores es lo siguiente: los dos agresores habrían llevado a las víctimas a recoger fresas por unos pocos euros. Al terminar la jornada, les habrían exigido cinco euros a cada uno por el trayecto. Los trabajadores se habrían negaron. Y esa negativa, esa pequeña rebelión ante una extorsión miserable, les habría costado la vida.

Los dos sospechosos fueron detenidos esa misma noche en Villapiana. Tras un largo interrogatorio en la Questura de Cosenza, la Fiscalía de Castrovillari ordenó su prisión provisional con cargos de homicidio múltiple agravado. El fiscal Alessandro D'Alessio no ha escatimado palabras fuertes. "Ha sido un episodio de una gravedad inaudita, tanto por los hechos objetivos —cuatro muertos— como por la forma en que se cometió", ha afirmado. Y ha destacado la rapidez de la investigación. "El caso se reconstruyó de forma completa en pocas horas, casi como una detención en flagrancia", ha añadido.

El fiscal ha precisado además que el caporalato es una de las líneas de investigación, pero no la única, y ha subrayado un dato que contradice cualquier simplificación: todas las víctimas tenían permiso de residencia en regla, no tenían antecedentes penales y llevaban años viviendo en el país transalpino.

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Italia celebraba el martes el Día de la República, los 80 años del referéndum que fundó el Estado democrático. El presidente de Calabria, Roberto Occhiuto, publicó el vídeo de la matanza en Instagram con una sola frase. "Hay noticias que hacen tambalear la confianza en la humanidad", escribió.

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