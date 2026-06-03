IA, chips y centros de datos "soberanos": La Comisión Europea presenta la estrategia para reducir su dependencia tecnológica de Estados Unidos y China

Europa sueña con convertirse en un continente líder en inteligencia artificial. Con esa misión en mente, la Comisión Europea ha presentado finalmente este miércoles el Paquete de Soberanía Tecnológica Europea, una batería de medidas destinadas a reforzar la autonomía digital comunitaria y reducir así la dependencia tecnológica de Estados Unidos y China en áreas tan estratégicas como la IA, los chips o la computación en la nube.

"No podemos permitirnos depender de otros para las tecnologías que mantienen en funcionamiento nuestros hospitales, la estabilidad de nuestras redes energéticas y la seguridad de nuestros servicios. Se trata de proteger a nuestros ciudadanos, defender nuestros intereses y tomar nuestras propias decisiones", ha declarado presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. "Europa cuenta con el talento, la excelencia en investigación, la base industrial y el mercado único. Juntos, debemos convertir estas fortalezas en soberanía tecnológica".

La renovada apuesta de la Unión Europea por la soberanía tecnológica responde, en parte, al creciente temor a que EEUU y su presidente, Donald Trump, puedan utilizar la dependencia estructural que las capitales europeas tienen de la tecnología de Silicon Valley como arma de presión con la que imponer sus objetivos políticos. La Casa Blanca ha amenazado con torpedear el acuerdo comercial entre ambos bloques si sus empresas se ven perjudicadas por "medidas proteccionistas".

Centro de datos de Amazon Web Services en El Burgo de Ebro. / Jaime Galindo

IA y nube soberana

La estrategia de Bruselas pasa por la Ley de Desarrollo de la Nube y la IA. Esta iniciativa aspira a triplicar la capacidad de los centros de datos en Europa en los próximos cinco a siete años. Para ello, simplificará las normas para agilizar el despliegue de estas infraestructuras, "centrándose en instalaciones altamente sostenibles e innovadoras".

Sin embargo, la propuesta más disruptiva es la de establecer requisitos de soberanía para los proveedores de servicios en la nube —la infraestructura que mantiene Internet en marcha— en sectores críticos como la defensa, la banca, la energía y la sanidad. Ese marco único evaluará su idoneidad basándose en cuatro criterios: quién controla el servicio, la cadena de suministro, el procesamiento de datos para modelos de IA y la ubicación de la infraestructura y la ciberseguridad. Para los contratos públicos más sensibles, los proveedores deberán garantizar que el software y el hardware se fabriquen en la UE.

"Queremos asegurarnos de que, en los ámbitos críticos, siempre podamos controlar los servicios y los datos en Europa", ha recalcado Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica de la Comisión.

Queremos asegurarnos de que, en los ámbitos críticos, siempre podamos controlar los servicios y los datos en Europa Henna Virkkunen — vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica de la Comisión Europea

Exclusión de los gigantes del cloud

A efectos prácticos, eso se traducirá en la exclusión gradual de empresas extranjeras de los sistemas por donde viajan los datos europeos. De aprobarse esta medida, los grandes damnificados serán Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud, los tres gigantes estadounidenses que actualmente controlan cerca del 70% del mercado europeo del cloud. El Ejecutivo comunitario señala que se "mantendrá la mayor parte de nuestro mercado abierto a socios con ideas afines".

Por otro lado, beneficiaría a actores tecnológicos europeos de nube como la francesa Scaleway, la suiza Exoscale o la alemana Stackit y a alternativas europeas de IA como la francesa Mistral AI, la alemana Aleph Alpha o la española Multiverse Computing.

La medida de Bruselas abre la puerta a la exclusión gradual de proveedores extranjeros como los estadounidenses Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud, que controlan cerca del 70% del mercado europeo de la nube

El giro de Bruselas responde a la creciente preocupación entre los 27 por la Ley CLOUD de EEUU. Adoptada en 2018, esta permite a las fuerzas del orden estadounidenses solicitar a las empresas del país que entreguen la información que gestionan, aunque estén en cualquier parte del mundo.

Computer & Communications Industry Association, una organización estadounidense que representa los intereses de colosos tecnológicos como Apple, Meta, Google, Uber, Amazon o X, ha denunciado que se trata de una medida "discriminatoria" y "peligrosa", pues evaluará la soberanía con un marco "poco práctico que ningún proveedor internacional podría satisfacer".

Chips europeos

La segunda pata del ambicioso proyecto europeo es la Ley de chips 2.0, una actualización de la normativa vigente desde 2023 que pretende favorecer la fabricación nacional de semiconductores, vitales para el funcionamiento de todo producto electrónico, mediante una inyección de capital a gran escala. La misión de Bruselas es duplicar la cuota de mercado global de semiconductores de la UE hasta el 20% para 2030.

Actualmente, casi el 80% de los proveedores de chips de los que la UE depende se encuentran en Taiwán, China y otras regiones de Asia Oriental, una deslocalización de esos componentes que "define los límites de la vulnerabilidad de la UE y su dependencia de consideraciones geopolíticas", según advierte un informe de 2023. Europa tiene una cuota de mercado global en la producción de semiconductores inferior al 9%.

Un ejemplo de 'Sargantana', la nueva generación de chips de código abierto desarrollados en Barcelona. / BSC-CNS

La vulnerabilidad "crítica" que supone depender de terceros países para la producción avanzada y el diseño de chips se ha acentuado con la carrera por el dominio de la IA generativa. El frenesí inversor en grandes modelos de lenguaje (LLMs) como los que dan 'vida' a ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek o Grok está tensando la cadena de suministro mundial y encareciendo el acceso a los semiconductores.

Bruselas aspira a hacer florecer el ecosistema europeo de chips con medidas que acelerarán la concesión de permisos, "profundizará la cooperación entre socios" y hará de puente entre los fabricantes de la UE y clientes que demandan estos componentes electrónicos.

Digitalización energética

Para reforzar su apuesta por la autonomía digital, la Comisión también ha presentado otras dos medidas. Por un lado, la Estrategia de Código Abierto, que promoverá el desarrollo de tecnologías públicas y transparentes mediante la inversión, su adopción en las administraciones públicas y el apoyo a start-ups que fomenten ese modelo de descentralización. Europa cuenta con más de tres millones de colaboradores de código abierto.

Barcelona puede ser un referente en esa estrategia. Y es que la capital catalana es la primera ciudad del mundo que suscribe públicamente los Principios de Código Abierto de las Naciones Unidas. Además, el Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) ha desarrollado el chip de código abierto más avanzado de Europa.

Noticias relacionadas

Por otro lado, Bruselas también ha presentado la llamada Hoja de Ruta Estratégica para la Digitalización y la IA en el Sector Energético, que aboga por el uso de la tecnología para hacer que el sistema energético europeo "sea más eficiente". La Comisión promete que esa directriz acelerará el despliegue de soluciones digitales que permitan a los consumidores tener un mayor control sobre su consumo energético y reducir sus facturas, y que "garantizará que los centros de datos se integren en nuestro sistema energético de manera sostenible y transparente".

Suscríbete para seguir leyendo