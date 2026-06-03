Un muerto y 63 heridos en Kuwait tras una noche de ataques y bombardeos entre Irán y EEUU en el golfo Pérsico

Al menos una persona ha muerto y otras 63 han resultado heridas tras una noche de ataques de Irán contra Kuwait y Bahréin, según ha confirmado este miércoles el Ministerio de Exteriores kuwaití en un comunicado. "Condenamos y denunciamos en los mayores términos los ataques iraníes usando misiles balísticos y drones. Han tenido como objetivo instalaciones vitales y civiles para nuestro país, incluido el aeropuerto internacional de Kuwait", ha añadido el ministerio del pequeño país del golfo Pérsico.

La ofensiva de Teherán, destinada contra bases de EEUU en Kuwait y Bahréin, ha tenido lugar pocas horas después de un bombardeo estadounidense contra la isla persa de Qeshm, cerca de la entrada del estrecho de Ormuz. Según Irán, este ataque se ha llevado a cabo "desde dos países de la región", en alusión a los dos Estados del Golfo. Durante las últimas semanas, tanto Teherán como Washington han estado atacándose —en menor o mayor escala— en diferentes puntos de la región, en constantes violaciones de un alto el fuego también roto, en mucha mayor medida, en el Líbano por parte de Israel.

En paralelo a este intercambio ya rutinario de ataques, discurre el proceso para intentar lograr un acuerdo de paz en medio de una cacofonía de mensajes y filtraciones que distorsionan el verdadero estado de la situación. "[El líder supremo iraní, el ayatolá Mojtabá Jameneí] está involucrado, por supuesto. Dicen que él da la luz verde final, porque así ha sido durante mucho tiempo. Antes era su padre quien lo hacía. Pero debo decir que parecemos llevarnos bastante bien. Probablemente nos encontremos en algún punto, dependiendo de cómo vaya todo", ha declarado el presidente estadounidense, Donald Trump, en una entrevista este miércoles al New York Post, sobre los contactos entre ambos países, abriendo la puerta a un insólito encuentro entre ambos.

A pesar de que hace casi dos semanas el acuerdo entre Irán y EEUU "era inminente" y "había sido ya pactado casi por completo", como anunció Trump a bombo y platillo, la firma del documento que debe poner fin a la guerra en Oriente Medio aún se resiste. Teherán, de hecho, asegura haber roto toda comunicación con Washington mientras Israel prosiga con su invasión y ofensiva en el Líbano. Trump anunció este lunes un cese de las hostilidades que no se ha respetado.

"Cualquier país que permita a los agresores usar su territorio para permitir o directamente apoyar la agresión militar contra Irán es responsable de lo que ocurre, y viola claramente los principios de una buena coexistencia. Los culpables [de estos ataques contra Bahréin y Kuwait] son EEUU y el régimen sionista —Israel—, y los países que los asisten en sus actos de agresión contra Irán", ha declarado el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado. El titular del ministerio, Abbás Araghchi, ha señalado posteriormente que su país está actuando en "legítima defensa" y ha amenazado con que "cualquier acto hostil recibirá una respuesta inmediata y contundente".

Parón diplomático

"Las conversaciones siguen ininterrumpidas, y hablamos hace cuatro días, hace tres días, hace dos días, ayer y hoy", dijo Trump durante la noche del martes al miércoles, pocas horas antes del intercambio de fuego. "Adónde iremos, quién sabe, pero se lo he dejado muy claro a Irán: 'Esta vez, de una forma u otra, llegaréis a un acuerdo. Lleváis así 47 años, ¡y no puedo permitir que sigáis!'", continuó el multimillonario en sus redes sociales.

A pesar de que los documentos intercambiados entre Teherán y Washington no han sido publicados, filtraciones anónimas a la prensa durante los últimos días aseguran que las diferencias se mantienen, sobre todo, en los tiempos de entrega de activos y levantamiento de sanciones y en cómo avanzarán las negociaciones nucleares una vez sea firmado un primer preacuerdo. El otro gran tema en disputa es la ofensiva israelí en el sur del Líbano: Irán asegura que no negociará hasta que el Gobierno del primer ministro Binyamín Netanyahu ponga fin a sus brutales ataques.

El presidente estadounidense ha admitido el enfrentamiento verbal con el dirigente israelí, al que llamó "puto loco", si bien ha minimizado el choque tras señalar que hay que detener la guerra en el Líbano. Netanyahu también ha quitado hierro al desencuentro y en una entrevista con la CNBC lo ha atribuido a "desacuerdos tácticos" como sucede "en las mejores familias". "Siempre encontramos la manera de resolverlos. Y lo hacemos como grandes amigos", ha añadido Netanyahu.

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Trump también ha hecho referencia a las quejas de Teherán por la volatilidad de la Casa Blanca, que constantemente cambia sus posiciones y demandas en las conversaciones. "Está bien que estén confundidos, y puedo decir que los iraníes están confundidos", ha dicho. "Así es como soy. Cambio. Puede que ahora en esta entrevista dé una respuesta, y dentro de 20 minutos, en el Despacho Oval, me dé cuenta de que mi respuesta es otra. Los hechos cambian rápido", ha continuado el multimillonario, acostumbrado a tratar la diplomacia internacional como una negociación inmobiliaria.

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