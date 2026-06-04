El apoyo a Israel hunde a Alemania en una humillante derrota ante la ONU

A la Alemania de Friedrich Merz, estancada económicamente y aquejada de persistentes disensos en su coalición Gobierno, se le sumó ahora la humillante derrota en sus aspiraciones de acceder a uno de los puestos no permanentes en el Consejo de Seguridad de la ONU. Por primera vez en su historia, no logró ese objetivo en la votación celebrada el miércoles. Se vio desbancada por las otras dos candidatas por parte de Europa Occidental, Portugal y Austria.

Fue un fracaso en toda regla para el ministro de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, pero también para el canciller Merz, a juicio de los grandes medios de referencia como 'Der Spiegel' y de la televisión pública ARD. Se atribuye la derrota, en parte, a la arrogancia de la diplomacia de un país que creía ganada la partida por ser el segundo mayor contribuyente de la ONU. Pero, sobre todo, al aislamiento en que ha caído por su apoyo incondicional a Israel, además de las maniobras en su contra que Wadephul atribuye a Rusia, como respuesta a su compromiso con la defensa de Ucrania. Rusia es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo, junto con Francia, Estados Unidos, China y Reino Unido. Según Wadephul, habría hecho valer su influencia en contra de Alemania, ya que prefería en ese puesto a Austria, país que no pertenece a la OTAN.

"Hemos constatado que algunos trabajaron en contra nuestra. Rusia es un buen ejemplo. Por supuesto no tienen ningún interés en que esté en el Consejo un país que apoya fuertemente a Ucrania", afirmó Wadephul. El hecho de que Alemania siga respaldando a Israel, "por razones de responsabilidad histórica", en palabras del ministro, ha sido otro factor en su contra.

Portugal y Austria llevaban años preparando su candidatura y lograron imponerse por 134 y 130 votos, respectivamente, del total de los 190 emitidos. Alemania obtuvo 104, por debajo de los dos tercios necesarios. Una humillación sin precedentes para la primera potencia europea, con 84 millones de habitantes. Leyó el resultado de la votación la presidenta de la asamblea de la ONU, la exministra de Exteriores y antecesora de Wadephul en el cargo, Annalena Baerbock, lo que agrandó la imagen de derrota para el conjunto de la diplomacia germana.

Son varios los errores de Alemania a los que aluden columnistas y representantes de los Verdes -el partido de Baerbock-, la asimismo opositora Izquierda o incluso el Partido Socialdemócrata (SPD), socio de coalición de Merz. Por un lado, que Alemania no empezó a trabajar por esa candidatura inmediatamente después de ocupar por última vez uno de los 15 puestos del Consejo de Seguridad, en 2020. Merz ni siquiera estuvo presente en la última asamblea general de la ONU, lo que dejó la impresión de falta de compromiso con la organización.

Para muchos analistas políticos, la razón de peso es el aislamiento de Alemania en política internacional por su actitud ambivalente respecto al Derecho Internacional. Usa un doble rasero, no solo por mantener del apoyo incondicional a Israel en la devastadora ofensiva sobre Gaza, sino porque tampoco se ha pronunciado ante sucesivas violaciones del derecho internacional. Merz ha rehuido pronunciarse acerca de la captura por parte de EEUU del expresidente venezolano, Nicolás Maduro. Lo mismo ha hecho respecto a la ofensiva lanzada por EEUU e Israel contra Irán, recuerda 'Der Spiegel'.

"Quien pretenda ser guardián del orden internacional no puede aplicar un doble rasero", concluía en declaraciones a la televisión pública ARD el portavoz de Exteriores del grupo socialdemócrata en el Parlamento, Adis Ahmetovic.

Wadephul ha reconocido una amarga derrota que, en realidad, procede de antes de su llegada al cargo, hace algo más de un año. Los analistas la sitúan en los últimos tiempos de la conservadora Angela Merkel en el poder y en la corta legislatura del socialdemócrata Olaf Scholz.

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Para el sensacionalista diario 'Bild', la consecuencia lógica ahora debería ser invertir menos dinero en la ONU, puesto que se le niega a Alemania uno de esos codiciados puestos del Consejo de Seguridad, órgano de la ONU capacitado para adoptar resoluciones vinculantes o sanciones. Por lo pronto, los representantes de Europa Occidental serán hasta 2028 Austria y Portugal.

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