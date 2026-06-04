Israel y Líbano acuerdan un alto el fuego condicionado a que Hizbulá cese sus operaciones, pero ambas partes siguen atacándose

Las noticias de un renovado alto el fuego en el Líbano llegan desde Washington. Las delegaciones israelí y libanesa han acordado este miércoles implementar una tregua condicionada a que Hezbolá detenga sus ataques contra territorio israelí y cese sus operaciones en el sur del país de los cedros. A través de la mediación de Estados Unidos, los Estados vecinos, que no mantienen relaciones diplomáticas, han cerrado un acuerdo que no cuenta con la participación de una de las partes en el conflicto, la milicia chií Hezbolá, por lo que la aplicación sobre el terreno, donde, sobre el papel, ya hay un alto el fuego en vigor, puede ser difícil. El grupo ha rechazado la tregua, mientras ha continuado con el lanzamiento de cohetes y el Ejército israelí ha seguido con sus ataques. Las partes se han emplazado a seguir el diálogo el próximo 22 de junio.

Además, las presiones sobre el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, por parte de sus aliados ultraderechistas, la oposición y los residentes del norte de Israel harán que los ataques sobre el Líbano no se detengan. Tras celebrar el acuerdo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha defendido que el Ejército israelí continuaría "operando en la zona de seguridad del sur del Líbano [el 6% del territorio libanés ocupado por Tel Aviv] y conservaría su libertad de acción militar, incluso contra Beirut en caso de un ataque contra territorio israelí", a pesar del nuevo "alto el fuego". "La declaración incluye una afirmación inequívoca sobre el desarme de Hezbolá, la expulsión de los terroristas de Hezbolá de la zona al sur del río Litani, la presencia continua de las tropas en la zona de seguridad y la libertad de acción para Israel", ha afirmado.

"Prometimos seguridad a los residentes del norte y cumplimos", ha celebrado para aplacar las críticas de sus aliados. Esta mañana el Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado el pacto conseguido tras dos días de negociaciones con las delegaciones encabezadas por los embajadores de Israel y de Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh. "El alto el fuego está condicionado al cese total de los disparos de Hezbolá y a la evacuación de todos sus miembros del sector del Litani Sur", ha afirmado el comunicado del Departamento de Estado. "Ambas partes acordaron, siguiendo las directrices de Estados Unidos, acelerar la creación de zonas piloto en las que las Fuerzas Armadas Libanesas tomarán el control exclusivo del territorio, excluyendo a todos los actores no estatales", ha añadido, lo que permitirá "avanzar hacia un acuerdo integral de paz y seguridad".

Débil Ejército libanés

No obstante, la realidad sobre el terreno dista mucho de estas declaraciones. La fuerza de fuego del Ejército libanés y su capacidad para enfrentarse a Hezbolá en zonas que llevan décadas bajo su control y cuya población local les apoya es mucho menor. Washington ha expresado su "intención de apoyar a las Fuerzas Armadas Libanesas, con el objetivo de mejorar su capacidad y permitir el ejercicio efectivo de la soberanía en todo el territorio libanés". Por su parte, el Gobierno libanés se ha comprometido a "fortalecer la capacidad de las Fuerzas Armadas Libanesas, con el apoyo de Estados Unidos, para ejercer un control efectivo en todo el país".

Antes de que Hezbolá se uniera a la guerra regional el pasado 2 de marzo tras el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, en Teherán en los ataques de Israel y Estados Unidos, el Ejecutivo libanés había confirmado la realización de la primera fase del desarme del grupo. Según aseguraba Beirut, las tropas libanesas habían conseguido desmantelar casi por completo el arsenal del partido en la región fronteriza, al sur del río Litani, con su cooperación. Pero los estruendos que desvelaron a todo un país esa madrugada de marzo indicaron todo lo contrario. Además, la incorporación a su arsenal de drones de fibra óptica, que no pueden ser detectados, ha desatado el caos entre las tropas israelíes ocupando el sur del Líbano, provocando una víctima prácticamente diaria entre sus filas.

Sin detenciones

"Israel reafirmó que su seguridad y el respeto a su integridad territorial solo pueden lograrse mediante el desarme de Hezbolá y el desmantelamiento de su infraestructura en todo el Líbano", sigue el comunicado del Departamento de Estado. La declaración no incluye la retirada de las tropas israelíes que están ocupando el sur del país. "El Líbano reafirmó la necesidad del respeto mutuo de las fronteras reconocidas internacionalmente, la urgencia de la plena aplicación del cese de hostilidades y subrayó los principios de integridad territorial y plena soberanía estatal", añade. "Todos los países reafirmaron que el futuro de la relación entre Israel y Líbano debe ser decidido por sus respectivos gobiernos soberanos", afirma, rechazando "cualquier intento, por parte de cualquier actor estatal o no estatal, de poner en peligro el futuro de Líbano".

Mientras, en el país de los cedros, la población recibe con escepticismo el anuncio llegado desde Washington. El pasado 2 de marzo el Gobierno libanés ilegalizó a la milicia Hezbolá y ordenó la detención de cualquiera que lleve a cabo actividades militares. En estos tres meses no ha habido ningún arresto. Además, en un mensaje publicado en X, el portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichay Adraee, ha reiterado la "prohibición" a los residentes del sur del Líbano de viajar "al sur del río Zahrani [a 40 kilómetros de la frontera con Israel] hasta nuevo aviso". Durante esta mañana, se han registrado cuatro ataques contra motocicletas en el sur del país. Al menos 3.526 personas han muerto, una decena de ellas en las últimas 24 horas, y 10.674 han resultado heridas en estos tres meses, de acuerdo a cifras del ministerio de Salud libanés. Unas 59 han sido heridas solo este jueves.

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La propia respuesta de Trump a la pregunta sobre cómo definiría un alto el fuego refleja la realidad en el Líbano. "En esa parte del mundo, es cuando se dispara de una manera más moderada", ha asegurado desde el Despacho Oval. Hezbolá ha informado a las autoridades libanesas de que rechaza el acuerdo de alto el fuego anunciado en Washington. "Nuestro único objetivo es poner fin a la agresión, lograr un alto el fuego y la retirada de Israel", ha dicho el secretario general del grupo, Naim Qassem. "Este alto el fuego debe ser integral; no puede haber separación entre el sur y el resto del Líbano, [por lo que] mientras continúe la ocupación, la resistencia [de Hezbolá] continuará", ha concluido. Durante esta jornada, el grupo ha seguido lanzando drones y proyectiles contra las tropas israelíes en el sur del país. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, ha insistido en su voluntad de crear estas "zonas piloto", ha defendido las negociaciones con Israel y ha defendido "trabajar juntos bajo la autoridad del Estado".

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