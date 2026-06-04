Colapsa el tren de aterrizaje de un Boeing 787 de Lufthansa en el aeropuerto de Fráncfort

Un Boeing 787-9 Dreamliner de Lufthansa sufrió daños después de que colapsara el tren de aterrizaje mientras se encontraba estacionado en una puerta de embarque del aeropuerto de Fráncfort, en Alemania, un incidente que provocó que la aeronave cayera sobre su morro y dejara varios heridos.

El aparato tenía previsto despegar como vuelo LH450 con destino a Los Ángeles cuando, a las 12.45 horas, el tren de aterrizaje se replegó por causas que todavía se investigan.

Varios heridos

En el momento del incidente se encontraban a bordo miembros de la tripulación y personal de tierra, aunque los pasajeros todavía no habían embarcado.

La compañía ha confirmado que varios empleados resultaron heridos y recibieron atención médica tras el suceso.

Lufthansa ha señalado que está investigando las circunstancias exactas del incidente junto con las autoridades competentes. Además, técnicos y personal de apoyo se desplazaron hasta la zona afectada para evaluar los daños y esclarecer las causas del colapso.

Según la cadena pública alemana ARD, el avión afectado es uno de los más nuevos de la flota de Lufthansa y lleva en servicio apenas unos meses.

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