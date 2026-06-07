Bandas
Capturan en México a Orlando Ramírez, "el Misterio", presunto líder de la Mara Salvatrucha
Ramírez intentó darse a la fuga al notar que era perseguido por la policía local, pero finalmente fue capturado
AFP
Autoridades mexicanas detuvieron este sábado a un individuo señalado como presunto líder de la pandilla de origen salvadoreño Mara Salvatrucha (MS-13), informó la fiscalía del sureño estado de Chiapas.
Se trata de Orlando Ramírez, alias "El Misterio", cuya captura tuvo lugar en la ciudad de Tapachula, muy cerca de la frontera con Guatemala, según confiaron a la AFP fuentes de seguridad estatales.
Ramírez intentó darse a la fuga al notar que era perseguido por la policía local, pero finalmente fue capturado, detalló la fiscalía en un comunicado.
El individuo cuenta con órdenes de captura y antecedentes por "homicidio agravado, violación de menor o incapaz, agrupaciones ilícitas y limitación ilegal a la libertad de circulación", según información del Centro Trasnacional Antipandillas de El Salvador, citada en el boletín.
También se le acusa de tenencia ilegal de armas de guerra y tentativa de extorsión, agregó la dependencia.
Ramírez, de nacionalidad salvadoreña, fue puesto a disposición de autoridades migratorias mexicanas que determinarán su situación legal.
Un total de 486 miembros de la MS-13 son juzgados actualmente en El Salvador acusados de miles de asesinatos y otros delitos cometidos entre 2012 y 2022.
En marzo de 2022, el presidente salvadoreño Nayib Bukele declaró una "guerra" contra las pandillas e impuso un régimen de excepción que ha dejado más de 91.000 detenidos sin orden judicial, por lo que es criticado por organismos de derechos humanos.
- La nueva playa de arena real que los sevillanos ya pueden disfrutar sin salir de la ciudad: con tumbonas, toboganes y zona VIP
- La Junta prohíbe el baño en dos playas de Andalucía por riesgo sanitario
- Aviso urgente de Sanidad tras detectar salmonella en chorizos vendidos en Sevilla y Cádiz
- La Junta de Andalucía cierra las FP para alumnos con necesidades especiales con altas tasas de abandono: '¿Qué alternativa tienen los chavales?
- El mercadillo de Sevilla que se celebra cada sábado con más de 70 puestos de artesanía, cosméticos y moda: esta es su nueva ubicación y horarios
- Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este sábado 6 de junio de 2026
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 6 de junio de 2026
- Un pueblo de Sevilla estrenará este verano un parque acuático infantil con piscina y juegos de agua