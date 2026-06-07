EEUU
Al menos nueve heridos en un tiroteo en Kansas City cerca de la base donde se alojará la selección inglesa para el Mundial
El tiroteo, que no ha afectado a los jugadores, pone el foco en la seguridad a días de que de comienzo la competición
Redacción
Al menos nueve personas resultaron heridas en un tiroteo ocurrido cerca de la base de entrenamiento de la selección de Inglaterra para el Mundial, en Kansas City (Misuri). El suceso tuvo lugar durante la madrugada del sábado, cuando la policía acudió a la zona tras recibir varias alertas por disparos.
Tres mujeres sufrieron heridas de bala, mientras que otras seis personas acudieron a hospitales cercanos con lesiones relacionadas con el incidente, según confirmó el Departamento de Policia de Kansas City al medio estadounidense The Athletic. Las autoridades han abierto una investigación, pero por el momento no se ha detenido a ningún sospechoso.
Los jugadores de la selección inglesa y el cuerpo técnico tienen previsto alojarse en Kansas City, cerca del lugar donde se produjo el incidente, durante la disputa del Mundial. Sin embargo, actualmente se encuentran concentrados en Palm Beach (Florida), donde ultiman su preparación para el torneo.
Aún así, el tiroteo generado revuelo y ha vuelto a poner el foco sobre las cuestiones de seguridad la ciudad estadounidense que en las próximas semanas recibirá a miles de aficionados y los jugadores de varias selecciones que competirán en el Mundial. En concreto, Kansas City alojará los cuartos de final, además de los dieciseisavos de final y varios partidos clasificatorios.
- La nueva playa de arena real que los sevillanos ya pueden disfrutar sin salir de la ciudad: con tumbonas, toboganes y zona VIP
- La Junta prohíbe el baño en dos playas de Andalucía por riesgo sanitario
- Aviso urgente de Sanidad tras detectar salmonella en chorizos vendidos en Sevilla y Cádiz
- La Junta de Andalucía cierra las FP para alumnos con necesidades especiales con altas tasas de abandono: '¿Qué alternativa tienen los chavales?
- El mercadillo de Sevilla que se celebra cada sábado con más de 70 puestos de artesanía, cosméticos y moda: esta es su nueva ubicación y horarios
- Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este sábado 6 de junio de 2026
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 6 de junio de 2026
- Un pueblo de Sevilla estrenará este verano un parque acuático infantil con piscina y juegos de agua