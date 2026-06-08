Marruecos mata a un dirigente del Frente Polisario en un ataque con drones en el Sáhara

El Frente Polisario anunció la muerte este domingo en combate del dirigente saharaui Lahbib Mohamed Abdelaziz, hijo del fundador de la organización independentista y miembro de su secretariado nacional, quien cayó "mártir en la contienda" contra Marruecos junto a otros dos combatientes. Las fuerzas armadas saharauis difundieron un comunicado en el que no especifican las circunstancias de las muertes ni detallan la identidad de las otras dos personas fallecidas.

Lahbib Mohamed Abdelaziz es hijo del expresidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) e histórico líder del Polisario Mohamed Abdelaziz, muerto en mayo de 2016, a los 68 años de edad tras una larga enfermedad, y que llevó la lucha por la independencia saharaui de los campos de batalla a los pasillos de la ONU. Abdelaziz nació en 1989 en los campamentos saharauis de Tinduf (suroeste de Argelia), era licenciado en Relaciones Internacionales y se incorporó al Ejército de Liberación Popular Saharaui -que lucha por la independencia del Sáhara Occidental de Marruecos- en noviembre de 2011.

Ocupó diversos cargos en las estructuras políticas y militares saharauis hasta llegar a ser miembro del Estado Mayor General del Ejército y director central de formación. Casado y padre de tres hijos, fue nombrado comandante de la primera brigada de campaña de las fuerzas armadas saharauis en 2024 y elegido miembro del Secretariado Nacional en el XVI Congreso del Frente Polisario. En la zona este del Sáhara se vive una situación de tensión desde 2020 cuando las tropas marroquíes penetraran en el área desmilitarizada de Guerguerat, que separa Mauritania de los territorios del Sáhara, para desmantelar una sentada de activistas saharauis que bloquearon la única carretera que conecta Marruecos con los países subsaharianos.

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El Polisario consideró que la acción marroquí suponía una ruptura del acuerdo de alto el fuego firmado bajo los auspicios de la ONU en 1991, y emprendió operaciones militares contra el muro levantado por Marruecos en el Sáhara Occidental para blindar su control sobre el 80 % del territorio saharaui que se encuentra bajo su administración. Marruecos respondió principalmente con bombardeos de drones contra las fuerzas independentistas cuando intentaban acceder al territorio disputado. Las franjas este y sur del Sáhara Occidental, que suponen el 20 % del territorio, son para el Polisario parte de sus "territorios liberados", mientras que la ONU las llama "zona colchón" (obligatoriamente desmilitarizada) y Marruecos las considera parte de su territorio.