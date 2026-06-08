Seísmo
Registrado en Filipinas un terremoto de magnitud 7.8 que provoca alertas de tsunami
Se ha llamado a la evacuación inmediata a los habitantes de las zonas costeras de las provincias filipinas de Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sarangani, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat y South Cotabato
EP
Un terremoto de magnitud 7.8 en la escala de Richter ha sacudido este lunes la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, provocando una alerta de tsunami en ese archipiélago, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Concretamente, el sismo ha sido registrado a unos 24 kilómetros de la isla de Burias, a una profundidad de unos 55,2 kilómetros, ha precisado el USGS que, poco después ha informado de un nuevo temblor de magnitud 6.4 a 16 kilómetros de Baligoán, próximo a la misma zona.
Por su parte, el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs), que también ha confirmado el temblor, ha activado la alerta de tsunami con olas que podrían "superar en más de un metro la marea normal", pudiendo ser ello mayor en bahías cerradas y estrechos.
Asimismo, se ha llamado a la evacuación inmediata a los habitantes de las zonas costeras de las provincias filipinas de Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sarangani, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat y South Cotabato.
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