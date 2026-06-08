Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo visita PapaApertura Pagés del CorroPaliza anciano Los PalaciosNegociaciones PP-Vox AndalucíaLesión Abde MundialNuevas pinturas Casa CernudaPlayas prohibido bañoGran mercadillo SevillaRemedio natural contra calorIES HispalisJoven electrocutado GelvesNueva playa SevillaAmenaza alcaldesa Conil
instagramlinkedin

Restricción digital

El Reino Unido prohibirá este mes el acceso a redes sociales de los menores de 16 años

El Gobierno del primer ministro Keir Starmer cambia de parecer y, tras el revés electoral sufrido por los laboristas y la creciente presión social de las familias, se prepara ahora para un veto a las plataformas digitales "perjudiciales"

El primer ministro británico, Keir Starmer, participa en el 'call centre' del Partido Laborista para pedir el voto en las elecciones de este jueves.

El primer ministro británico, Keir Starmer, participa en el 'call centre' del Partido Laborista para pedir el voto en las elecciones de este jueves. / STEFAN ROUSSEAU / DPA / EUROPA PRESS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Barcelona

El Reino Unido también prohibirá el acceso a las redes sociales para los más jóvenes. El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, planea anunciar este mes un veto que afectará a los menores de 16 años. Antes, ya había anunciado cambios legislativos para minimizar el impacto de las pantallas, poniendo coto tanto a los chatbots de inteligencia artificial como al scroll infinito de contenido.

El Gobierno se prepara para anunciar una restricción a las plataformas digitales "perjudiciales" antes del próximo 18 de junio, según adelanta Financial Times. Ese día se celebrarán elecciones en la circunscripción de Makerfield, unos comicios que abrirán el camino a que Andy Burnham, alcalde del Gran Mánchester, dé el salto al Parlamento para retar a Starmer y postularse para la presidencia del Partido Laborista.

El premier británico confirmó el pasado diciembre que se oponía "personalmente" a restringir el acceso a las redes sociales. Sin embargo, Starmer y su equipo habrían cambiado de parecer debido al "abrumador" respaldo público al veto. Hasta un 90% de los padres y madres que respondieron a la consulta del Ejecutivo se mostraron a favor de una prohibición.

Veto a los deepfakes

El Gobierno laborista anunciará este lunes medidas para vetar los deepfakes y evitar el uso de la IA para generar imágenes sexualizadas de menores que puedan ser utilizadas para la extorsión, informa The Times. También exigirá a empresas como Apple o Google que incorporen algoritmos de detección de desnudos en sus sistemas operativos para evitar que los menores de edad puedan tomar fotos explícitas de sus cuerpos y compartirlas, añade Financial Times. De no acatar, el Ejecutivo se reserva la posibilidad de legislar.

La restricción a las plataformas para menores de 16 años tardará un poco más en llegar. "El primer ministro no teme enfrentarse a las empresas tecnológicas y a sus directivos para proteger a los jóvenes", han explicado fuentes de Downing Street al medio de Londres.

Noticias relacionadas

De esta manera, el Reino Unido pretende unirse a la lista cada vez más extensa de países que apuestan por una restricción del acceso a Internet para los más jóvenes. Caso paradigmático es el de Australia, que ya la aplica desde finales de 2026. Otros como España, Francia, Dinamarca o Portugal estudian medidas para seguir esos pasos. Grecia ya ha confirmado que su prohibición, para menores de 15 años, entrará en vigor en enero de 2027.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta prohíbe el baño en dos playas de Andalucía por riesgo sanitario
  2. El remedio natural contra el calor de Sevilla está en este pequeño pueblo y sus enormes lagunas: tiene rutas, antiguas estaciones de tren y restos prehistóricos
  3. Muere electrocutado un joven de 17 años en Gelves al salir de una piscina
  4. La nueva playa de arena real que los sevillanos ya pueden disfrutar sin salir de la ciudad: con tumbonas, toboganes y zona VIP
  5. La Mesa del Parlamento entra en el juego político: así pueden repartirse los sillones para que Vox dé su apoyo a Juanma Moreno en Andalucía
  6. El rincón natural de Cádiz con 16 kilómetros de playas paradisíacas que ha conquistado a Niña Pastori: es conocida como la 'Ciudad de los Cien Palacios'
  7. La Junta de Andalucía cierra las FP para alumnos con necesidades especiales con altas tasas de abandono: '¿Qué alternativa tienen los chavales?
  8. Complicaciones en la A-49 por un accidente a la altura de Umbrete

El PP andaluz se sentará esta semana con Vox para negociar una investidura: "Llegaremos a un entendimiento"

El PP andaluz se sentará esta semana con Vox para negociar una investidura: "Llegaremos a un entendimiento"

León XIV en el Congreso: "La vida debe ser reconocida desde su concepción"

León XIV en el Congreso: "La vida debe ser reconocida desde su concepción"

Juanma Moreno insta a buscar "puntos de encuentro" y dejar a un lado la "cultura del enfrentamiento" ante el inicio de las negociaciones con Vox

Juanma Moreno insta a buscar "puntos de encuentro" y dejar a un lado la "cultura del enfrentamiento" ante el inicio de las negociaciones con Vox

VÍDEO | Juanma Moreno: "Deseo que el mensaje de entendimiento del Papa León XIV en su visita a España cale en los dirigentes políticos"

Amenazan de muerte a la alcaldesa de Conil de la Frontera para frenar una novillada: “Lo vas a parar todo, si no te prometemos acabar con tu vida”

Amenazan de muerte a la alcaldesa de Conil de la Frontera para frenar una novillada: “Lo vas a parar todo, si no te prometemos acabar con tu vida”
Tracking Pixel Contents