Irán y Estados Unidos reanudan los ataques cruzados y alejan las opciones de un acuerdo de paz

Irán y EEUU han intercambiado durante la madrugada de este miércoles una retahíla de ataques cruzados y bombardeos tanto en el estrecho de Ormuz como en regiones alejadas dentro de Oriente Medio, en la violación más grave del alto el fuego que rige entre los dos países desde el pasado 7 de abril.

Este cese de las hostilidades, impulsado por Pakistán, ha sido constantemente violado durante las últimas semanas, pero nunca a un nivel tan alto. Todo empezó este martes, cuando Teherán derribó en el golfo Pérsico un helicóptero militar de EEUU. El presidente estadounidense, Donald Trump, prometió durante la noche del martes una represalia. Los dos tripulantes del helicóptero fueron rescatados en el mar.

"Hemos empezado una misión de represalia a las cinco de la tarde, hora de la costa Este de Estados Unidos (23.00 hora peninsular española). Esta misión es proporcional, y es una respuesta a la agresión injustificada iraní", ha declarado en un comunicado el Comando Central del Ejército estadounidense.

Según Washington, EEUU ha golpeado 20 objetivos en la costa sur persa. Irán asegura que varias torres de agua potable en la región árida de Sirik han sido destruidas. En respuesta a ello, la República Islámica ha lanzado tres ataques con drones y misiles balísticos contra bases estadounidenses en Bahréin, Kuwait y Jordania.

Los dos primeros países, en la costa del golfo Pérsico, ya han sido atacados en varias ocasiones en las últimas semanas, en las escaramuzas e intercambios de golpes entre Washington y Teherán que han surgido constantemente. Pero nunca —desde el alto el fuego— Irán había atacado un país como Jordania, a miles de kilómetros de las tensiones del estrecho de Ormuz.

El mensaje iraní es claro, y ha sido repetido en los últimos días: cada ataque persa será más agresivo y desproporcionado respecto al anterior. Irán, en palabras de su portavoz militar, "ha cambiado su doctrina castrense, y ya no responderá proporcionalmente".

"Nuestra región"

A pesar de que Trump afirmase este lunes por la noche que el acuerdo con Irán era una cuestión "de dos o tres días", todos los analistas y expertos coinciden en que estas escaramuzas —sumadas al intercambio de ataques y misiles de este lunes entre Israel e Irán— no hacen más que dificultar unas conversaciones caóticas al extremo.

El presidente estadounidense aseguró ya hace dos semanas que la firma era algo "inminente y cuestión de horas". El mundo, sin embargo, sigue esperando, y a pesar de que tanto Washington como Teherán han confirmado que casi todo ha sido acordado, la letra pequeña se resiste.

"EEUU ha decidido comprobar nuestra determinación a pesar de su derrota en el campo de batalla. Nuestras poderosas Fuerzas Armadas no dejarán ningún ataque sin respuesta. Si queréis estar seguros, marchaos de nuestra región. La historia del golfo Pérsico tiene muchos capítulos y ejemplos de destinos amargos para intrusos y foráneos", ha declarado el ministro de Exteriores iraní, Abbás Araghchi.

Noticias relacionadas

Según filtraciones esporádicas a la prensa, los grandes puntos de desacuerdo que impiden la firma de un primer memorándum de entendimiento son: el final de la invasión israelí en el sur del Líbano y los tiempos de entrega de los activos iraníes congelados en el extranjero durante las últimas décadas, además del levantamiento de sanciones internacionales contra la República Islámica.