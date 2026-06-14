En Misuri
Al menos doce muertos en un accidente de avión en Estados Unidos
La aeronave acababa de despegar pero no pudo ganar altitud, giró hacia la izquierda y finalmente se estrelló
EFE
Al menos doce personas fallecieron este domingo en un accidente de avión en la ciudad de Butler, en Misuri (Estados Unidos), según informó la Patrulla de Caminos del estado (MSHP, en inglés) en su perfil de X.
Los agentes del MSHP se encuentran en el lugar del accidente -cerca del aeropuerto Butler Memorial Airport, en la autopista Business Interstate 49- ayudando al Departamento de Policía de Butler y a la Oficina del Sheriff del Condado de Bates. "En este momento, los informes indican que todos los ocupantes (12 en total) han fallecido", escribió la patrulla.
El avión, que transportaba a varios paracaidistas del centro de caída libre Skydive Kansas City, acababa de despegar pero no pudo ganar altitud, giró hacia la izquierda y finalmente se estrelló alrededor de las 11:30 hora local, según dijo Dennis Jacobs, gerente interino del aeropuerto, a NBC News.
La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, en inglés) dijo estar recabando información y adelantó que posiblemente iniciara una investigación al respecto. Por ahora, las autoridades no han difundido más detalles sobre el accidente.
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