Europa celebra el acuerdo de paz entre EEUU e Irán y Asia respira aliviada ante la reapertura de Ormuz

Más de tres meses después de que Estados Unidos e Israel lanzaran una ofensiva conjunta contra Irán, Washington y Teherán anunciaron este domingo un acuerdo provisional de paz que pondría fin a las hostilidades en todos los frentes. Las conversaciones, no exentas de tensiones, culminaron ayer con el anuncio de la firma de una entente que pone en pausa las operaciones militares durante al menos 60 días y reanuda el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, mientras se terminan de definir cuestiones técnicas. Desde Europa hasta Asia, los líderes mundiales han celebrado el éxito de la vía diplomática y el restablecimiento de la libre navegación por el golfo Pérsico.

El grupo informalmente conocido como el E4, compuesto por las grandes potencias europeas Francia, Reino Unido, Alemania e Italia, que se suelen coordinar en materia de política exterior, han emitido un comunicado conjunto en el que celebran "con gran satisfacción" el anuncio del memorando de entendimiento, al tiempo que han calificado de "urgente" que se reabra el estrecho de Ormuz con una "incondicional" libertad de navegación y "sin restricciones".

Asimismo, el texto difundido por el Elíseo pone de manifiesto la disposición de las cuatro administraciones europeas a levantar las sanciones impuestas a Teherán, en caso de que las autoridades persas se comprometan a abandonar de forma "verificable" su programa nuclear.

Desde Bruselas, los líderes de las principales instituciones de la UE celebraron el acuerdo y consideraron que debe permitir reabrir el estrecho de Ormuz y dar paso a unas negociaciones más profundas: "Debe restablecerse la libertad de navegación sin restricciones. Esto es esencial para la estabilidad regional y la economía mundial. Abre la puerta a negociaciones más amplias sobre la paz y la seguridad en Oriente Medio", indicó a través de redes sociales la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Dejar atrás la guerra

Otros líderes europeos han aprovechado para subrayar la necesidad de establecer una paz duradera en Oriente Próximo. Así lo ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha recordado las víctimas que deja la guerra en Irán y ha remarcado que el acuerdo de paz debe "poner fin a este sinsentido", además de ser respetado por todos los actores y "marcar el inicio de una nueva etapa en Oriente Próximo". "Celebremos. Pero no olvidemos. Y aprendamos de una vez por todas que la guerra es un fracaso. El diálogo y la diplomacia son el único camino", ha concluido en una publicación en X.

En la misma línea, el primer ministro irlandés, Micheál Martin, ha recalcado que el acuerdo "es una oportunidad que el mundo debe aprovechar para avanzar hacia una nueva era y dejar atrás los conflictos", tras incidir en que la última década ha estado marcada por demasiadas guerras con efectos globales.

Otros dirigentes europeos que se han pronunciado sobre el principio de acuerdo entre Washington y Teherán ha sido la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, que ha dado la bienvenida a un marco que considera "importante para la seguridad y la estabilidad en la región y a nivel global", y el canciller austríaco Christian Stocker, quien ha hecho un llamamiento a que este acuerdo abra una ventana para negociaciones hacia un Oriente Próximo "más estable y seguro".

Rechazo unánime en Israel

Desde Israel, de quien depende la firma pues sus ataques en Líbano amenazan con dinamitar las negociaciones, el rechazo ha sido unánime. Además, el ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó este lunes que el Ejército israelí no tiene intención de retirarse de sus posiciones en el sur del Líbano.

Asimismo, los líderes de la oposición, desde la izquierda hasta la extrema derecha, condenaron el pacto por no haber estado en las negociaciones. El ministro de Seguridad Nacional, el ultra Itamar Ben Gvir, afirmó que Israel "no es una república bananera" y que el pacto no los vincula.

Alivio en Asia

La región más afectada por las consecuencias de la guerra y la crisis en los mercados energéticos, después de Oriente Próximo, ha sido Asia, destino de gran parte de los recursos que transitaban por Ormuz antes del bloqueo.

Las autoridades de Japón han señalado este lunes que el acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán para poner fin a las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz constituye un "paso importante" hacia la resolución de la crisis. Para Tokio es de vital importancia garantizar "la navegación libre y segura" en el estrecho de Ormuz para todos los buques "lo antes posible".

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Tras conocerse el acuerdo, China, principal socio comercial de Irán y su mayor importador de petróleo, también celebró el acuerdo y llamó a restaurar "cuanto antes" unas condiciones seguras y libres para la navegación, en palabras del portavoz de la Cancillería china Lin Jian, durante una rueda de prensa.

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