Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La Junta deniega 955 aulas a colegios concertados andalucesLa ampliación de la Feria de Sevilla sale a consultaEl precio de venta de naves industriales en Sevilla cae un 45,5%Emasesa licita por 177.000 euros un estudio para blindar el Arroyo RanillaUrbanismo aprueba la residencia de ancianos junto a La PalmeraEl Ayuntamiento de Sevilla aprueba transformar la gasolinera de Luis MontotoEl coste de la huelga médica en Andalucía antes del veranoPagan 150 euros por el Front Stage de Manuel Carrasco en Sevilla y denuncian visibilidad nulaSevilla tiene en 2026 menos fuentes públicas que en 2024El Ayuntamiento de Sevilla licenció más de 100 reconversiones de locales en viviendas
instagramlinkedin

La ocupación se mantiene

Israel mantendrá sus tropas en el Líbano "sin límite de tiempo" pese al acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

El ministro de Defensa israelí advierte de que si el régimen de Teherán vuelve a atacarles, responderán "con plena fuerza"

Imagen de archivo de un ataque israelí contra Dahiya, el bastion de Hezbolá en el sur de Beirut

Imagen de archivo de un ataque israelí contra Dahiya, el bastion de Hezbolá en el sur de Beirut / Europa Press/Contacto/Mohammad Mohsenifar

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Andrea López-Tomàs

Andrea López-Tomàs

Barcelona

A la espera de desvelar los detalles del acuerdo entre Irán y Estados Unidos, Israel ha vuelto a plantarse. Pese a que el presidente de Pakistán declaró que el pacto incluye al Líbano, el Gobierno de Israel ha demostrado de nuevo que va a la suya y que mantendrá la presencia de sus tropas en el sur del país. Israel Katz, ministro de Defensa israelí, no ha tardado en confirmarlo esta mañana. "El primer ministro Binyamín Netanyahu y yo estamos impulsando una política clara que determina que el Ejército israelí permanecerá en las zonas de seguridad de Líbano, Siria y Gaza, sin límite de tiempo alguno, para proteger desde allí la frontera y las comunidades israelíes contra los elementos yihadistas", ha afirmado en un comunicado. "Nos oponemos a una retirada de las fuerzas israelíes del Líbano, a pesar de todas las presiones existentes y las que aún vendrán", ha añadido, asegurando que mantener estas autodenominadas zonas de seguridad son "uno de los mayores logros" del Ejército israelí.

"No transigiremos en lo que respecta a los intereses de seguridad de Israel y la protección de nuestros ciudadanos, y no nos retiraremos de las zonas de seguridad", ha subrayado Katz. El ministro ha anunciado que Netanyahu le ha comunicado este mensaje a Trump y a otros altos funcionarios estadounidenses, y que él mismo se lo ha transmitido al secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth. "Si Irán ataca a Israel a raíz de los acontecimientos en el Líbano, lo atacaremos con toda nuestra fuerza", ha defendido. Las palabras de Katz son las primeras de un líder israelí sobre el alto el fuego desde su anuncio la noche anterior. A su vez, el ministro de Finanzas, el colono Bezalel Smotrich, ha denunciado que el acuerdo "es malo para Israel y para todo el mundo".

Noticias relacionadas

Mientras tanto, desde Washington, llega otro mensaje. Trump ha afirmado que Netanyahu apoyaba el memorando de entendimiento. "A Bibi le parece bien. ¿Por qué le conviene a Bibi? Irán no puede tener un arma nuclear bajo ninguna circunstancia", ha insistido el presidente estadounidense. El ministro de Seguridad Nacional israelí, el colono ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha insistido en X que "el acuerdo de Trump no nos vincula. Israel no es un asunto de Estados Unidos". "No somos socios de este acuerdo que no garantiza nuestra seguridad y que no nos vincula de ninguna manera", ha asegurado, defendiendo que no se van a retirar de ningún territorio. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha pedido que Israel detenga todos los ataques contra Líbano, en conversaciones con sus homólogos de Irak, Turquía y Egipto. "Los ataques israelíes contra el Líbano deben cesar por completo y Estados Unidos tiene la responsabilidad de implementar el acuerdo marco para poner fin a la guerra", ha anunciado Araqchi en su cuenta de Telegram.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 13 de junio de 2026
  2. La Capilla de los Marineros culmina la espera: la Esperanza de Triana ya está en su camarín
  3. Manuel Carrasco conquista La Cartuja con el primer capítulo de ‘Salvaje desde la raíz’
  4. Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 14 de junio de 2026
  5. Bonoloto y La Primitiva: Resultado de los sorteos de este sábado 13 de junio de 2026
  6. Manolo Jiménez recuerda a Luis de la Fuente, seleccionador español, en su etapa en el Sevilla: 'Su competencia me hizo mejor
  7. Quejas entre el público que pagó 150€ para ver en primera fila a Manuel Carrasco en Sevilla: 'El peor concierto en cuanto a nula visibilidad
  8. Andalucía confirma las nuevas reglas de la selectividad de 2027: los cambios afectarán a los grados de Ciencias de la Salud, ingenierías o Arquitectura

Arranca la inversión para hacer realidad la subestación que dotará a Pilatus de suministro eléctrico en Carmona

Arranca la inversión para hacer realidad la subestación que dotará a Pilatus de suministro eléctrico en Carmona

Más de 4.600 opositores se examinan para 24 plazas de funcionario de la Diputación de Sevilla

Más de 4.600 opositores se examinan para 24 plazas de funcionario de la Diputación de Sevilla

¿Estuviste en el concierto de Los Delinqüentes en Icónica Santalucía Sevilla Fest? ¡Búscate en nuestra fotogalería!

¿Estuviste en el concierto de Los Delinqüentes en Icónica Santalucía Sevilla Fest? ¡Búscate en nuestra fotogalería!

FOTOGALERÍA | Primer fin de semana de visitantes en Matalascañas y primeros riesgos

FOTOGALERÍA | Primer fin de semana de visitantes en Matalascañas y primeros riesgos

No siempre quiere jugar: por qué tu perro te lleva juguetes y otros objetos constantemente

No siempre quiere jugar: por qué tu perro te lleva juguetes y otros objetos constantemente

La nueva pasarela Princesa Leonor junto a Altadis recibe luz verde para el inicio de las obras en Los Remedios

La nueva pasarela Princesa Leonor junto a Altadis recibe luz verde para el inicio de las obras en Los Remedios
Tracking Pixel Contents