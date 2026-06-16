Investigación
El FBI frustró un posible ataque contra el evento de la UFC celebrado en la Casa Blanca por el cumpleaños de Trump
Los agentes estadounidenses detuvieron a varias personas tras tener conocimiento de una posible amenaza, aunque el servicio de seguridad no ha ofrecido detalles sobre esos presuntos planes
EFE
El FBI aseguró este martes que desactivó potenciales "ataques" contra el evento de peleas de artes marciales mixtas (MMA) de la UFC celebrado el domingo en la Casa Blanca para celebrar el 80 cumpleaños del presidente estadounidense, Donald Trump, y que ha detenido a varios sospechosos.
"El 10 de junio, el FBI y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley tuvieron conocimiento de una posible amenaza contra el evento UFC 250 en Washington D.C., que involucraba a personas ajenas a la región de la capital nacional", escribió en X el director del FBI, Kash Patel.
Patel aseguró que la operación abarcó varios estados y que "varias personas se encuentran ahora bajo custodia y se lograron frustrar de inmediato los ataques que presuntamente habían planeado", aunque no ofreció detalles concretos sobre los planes de los sospechosos.
"Estamos preparados para detectar y responder ante quienes amenazan la vida de los ciudadanos estadounidenses y para llevarlos ante la justicia-, especialmente durante grandes concentraciones como el histórico combate de UFC 250", concluyó el director del FBI.
En abril, el Servicio Secreto presidencial logró desbaratar el intento de un individuo de atentar contra Trump y otros miembros de su Gabinete durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) en un hotel de Washington.
Durante la campaña para las presidenciales de 2024, Trump fue además objeto de dos intentos de asesinato.
Para su 80 cumpleaños, el pasado domingo, el presidente estadounidense celebró una velada de combates de MMA que implicó la construcción de un gran ring octogonal con un gran graderío en los jardines de la Casa Blanca y que incluyó fuegos artificiales o el sobrevuelo de aviones de combate sobre el centro de Washington.
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