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Seísmo

Al menos ocho heridos tras el terremoto de magnitud 6,7 en la isla de Célebes, en el centro de Indonesia

El sismo, que provocó múltiples daños materiales, fue registrado en una zona montañosa del interior de la isla por lo que no activó la alerta de tsunami

Al menos ocho heridos tras el terremoto de magnitud 6,7 en la isla de Célebes, en el centro de Indonesia.

Al menos ocho heridos tras el terremoto de magnitud 6,7 en la isla de Célebes, en el centro de Indonesia. / M TAUFAN / EFE

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EFE

Yakarta / Bangkok

Un terremoto de magnitud 6,7 sacudió este martes el norte de la isla indonesia de Célebes, donde dejó ocho heridos y múltiples daños materiales, según el balance preliminar de los equipos de emergencia.

La Oficina Geológica de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), que registra la actividad sísmica en todo el mundo, localizó el temblor 47 kilómetros al sureste de la ciudad de Palu, habitada por unas 390.000 personas, mientras que el hipocentro fue ubicado a 10 kilómetros de profundidad.

El sismo fue registrado en una zona montañosa del interior de la isla por lo que no activó la alerta de tsunami.

Dos personas resultaron heridas graves, con fracturas de huesos y golpes en la cabeza, en la pedanía de Kamarora, mientras otras seis resultaron heridas leves, apuntó en un comunicado la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (BASARNAS).

Archivo - Ubicación aproximada del terremoto de magnitud 6,7 en la escala abierta de Richter en Célebes, Indonesia

Archivo - Ubicación aproximada del terremoto de magnitud 6,7 en la escala abierta de Richter en Célebes, Indonesia / EUROPA PRESS - Archivo

Los tejados, paredes y ventanas de algunos edificios se derrumbaron por el movimiento telúrico, que provocó además que algunos centros sanitarios atendieran a los pacientes fuera del edificio como medida de precaución ante posibles réplicas.

Al temblor inicial, registrado a las 11:27 hora local (3:27 GMT) y que duró entre 4 y 6 segundos, le han seguido más de una decena de réplicas, de hasta magnitud 5,2, recoge la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB).

Indonesia se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados.

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En 2018, más de 4.300 personas perdieron la vida y unas 670 quedaron desaparecidas por un terremoto de magnitud 7,5 situado a unos 77 kilómetros de Palu que provocó un tsunami y la licuefacción del suelo en zonas de interior que engulló varias poblaciones de Célebes. 

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