Guerra de Ucrania
Muere en Rusia una mujer en un ataque de Ucrania contra un autobús de un equipo bielorruso de fútbol infantil
El Ministerio de Exteriores bielorruso recuerda la prohibición de viajar a zonas de conflicto tras el incidente con el autobús infantil.
EP
Bielorrusia habla de acto "terrorista" contra un "autobús civil" y pide a Kiev "una explicación exhaustiva"
Las autoridades de Rusia han denunciado este miércoles que una mujer ha muerto en un ataque perpetrado por las fuerzas ucranianas contra un autobús en el que viajaba un equipo infantil de fútbol bielorruso que se dirigía a la ciudad de Gelendzhik, en la región rusa de Briansk.
El gobernador interino de la región, Yegor Kovalchuk, ha confirmado que el impacto ha provocado el fallecimiento de una mujer que "acompaña al equipo", al tiempo que ha indicado que otras seis personas --entre ellas cuatro niños-- han resultado heridas, según informaciones de la agencia de noticias TASS.
Además, ha explicado que el equipo viajaba por carretera desde la ciudad bielorrusa de Gómel y ha afirmado que todos los heridos han sido trasladados "rápidamente" a un hospital de la zona, donde están recibiendo la atención médica necesaria.
Investigación abierta
El Comité de Investigación de Rusia ha abierto una causa penal en relación con el ataque, achacado al Ejército de Ucrania. En total, 44 personas viajaban en el interior del autobús, de las cuales 28 eran menores de edad.
Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Bielorrusia ha condenado el ataque contra un "autobús civil" con "ciudadanos bielorrusos a bordo, incluidos niños", un acto que ha tildado de "terrorista". "Exigimos una explicación exhaustiva de parte de Ucrania", ha afirmado.
"En relación con este trágico incidente, consideramos importante resaltar la necesidad de adherirse a los procedimientos establecidos para organizar viajes de grupos de civiles, especialmente cuando son niños, a terceros países", recoge el texto. "También aclaramos la absoluta prohibición de viajar a zonas en conflicto o de combate, además de las regiones adyacentes", ha añadido.
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