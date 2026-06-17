Trump defiende que el acuerdo con Irán evita la "catástrofe económica" y cumple los objetivos marcados

El presidente de EEUU, Donald Trump, defendió este miércoles el acuerdo al que ha llegado con Irán y ha asegurado que evitará la "catástrofe económica" que se habría producido en caso de que el conflicto se hubiera alargado. Esquivando todas las críticas recibidas por las exigencias que Teherán ha conseguido arrancar en el memorando de entendimiento, Trump aseguró que cumple los objetivos marcados "y mucho más". Esta vez, su valoración encontró respaldo entre sus aliados internacionales, quienes durante la cumbre del G7 le felicitaron en varias ocasiones por haber logrado el acuerdo.

"No quería ver una catástrofe económica. Si esto hubiera continuado, esto es lo que habría pasado. (...) Hemos alcanzado un acuerdo que logra todo lo que nos propusimos, todo y mucho más: poner fin al conflicto actual, reabrir el estrecho de Ormuz y evitar que Irán obtenga nunca un arma nuclear", manifestó el republicano en su conferencia de prensa final de la cumbre del G7, que entre el lunes y el miércoles se ha celebrado en la ciudad balneario de Évian-les-Bains.

El líder estadounidense remarcó que el pacto alcanzado con la República Islámica es un memorándum de entendimiento que debe desembocar en un acuerdo final de paz en 60 días. Y si no se firma, añadió, "no hay problema, volveremos a bombardear". "No quiero hacerlo porque es muy bueno, pero quizás tengamos que hacerlo porque jamás les permitiremos tener un arma nuclear", subrayó.

Mientras tanto, la comunidad internacional observa con expectación este primer paso hacia un acuerdo que, aunque fue firmado electrónicamente horas antes del inicio de la cumbre del G7, deberá formalizarse este viernes en Lucerna (Suiza), tal y como confirmó el propio presidente: "El acuerdo al que hemos llegado se firmará mañana, o quizás pasado mañana".

"Tienen que comportarse"

A primera hora de este miércoles varios medios estadounidenses filtraban parte del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, donde se podía leer los 14 puntos del pacto que debían cumplir ambas partes. Uno de los puntos ha llamado especialmente la anteción, donde se menciona que la administración de Trump deberá impulsar un “plan de reconstrucción y desarrollo para Irán con financiación de al menos 300 millones de dólares”.

A pesar de la filtración, el presidente negó durante toda la mañana la información para finalmente reconocerlo en su última comparecencia de prensa en el cierre de la cumbre del G7. Trump, sin embargo, quiso puntualizar que este dinero no se traduce en una inversión directa en Irán. "Sólo si hacen las cosas bien… Recuerden esto también cuando se habla de miles de millones de dólares: han tenido daños por valor de más de un billón de dólares". Según sus cálculos, los iraníes tienen "un largo camino por delante" para recuperarse de la guerra. "Tardarán entre 15 y 20 años en reconstruir lo que tienen ahora mismo. Así que tienen que comportarse. Si no se comportan, volverán a ser atacados", recalcó.

Los detalles de la implementación de este plan se ultimarán durante las negociaciones, según el protocolo leído por un alto funcionario estadounidense, quien aclaró que Estados Unidos no estará obligado a contribuir económicamente. "Cabe señalar que esto no nos obliga de ninguna manera a pagar ni un solo centavo a los iraníes, ni a contribuir financieramente a este fondo de reconstrucción. (...) Esto significa que, si llegamos a un acuerdo final y si los iraníes cumplen con sus compromisos, permitiremos el levantamiento de las sanciones, lo que permitiría, por ejemplo, a los emiratíes construir una central eléctrica en Irán", explicó para AP

El presidente "más duro"

Trump reiteró que el régimen ha aceptado renunciar a la bomba atómica y eso "se ve muy claramente en el acuerdo". "Si no lo cumplen, probablemente volveremos a bombardearlos hasta que lo cumplan", reiteró, tras elogiarse a sí mismo por ser el presidente "más duro" con el país persa de toda la historia.

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Antes de partir a París, donde volverá a encontrarse con el presidente Emmanuel Macron en una cena en el Palacio de Versalles, Trump se mostró contento por haber abordado un tema clave en este conflicto: "De lo que la gente quería hablar era de que Irán no tendrá armas nucleares y de que el estrecho de Ormuz se reabrirá de inmediato, y eso hemos hecho", celebró.