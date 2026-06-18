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Unión Europea

La UE exhibe unidad en su apoyo a Ucrania por primera vez en meses: "Se han ganado el sitio"

Los líderes han celebrado en Bruselas la apertura de negociaciones de adhesión con la presencia de Zelenski en la cumbre

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, fotografiados a su llegada a una Cumbre del Consejo Europeo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, fotografiados a su llegada a una Cumbre del Consejo Europeo. / BENOIT DOPPAGNE / Belga Press / / BENOIT DOPPAGNE / Belga Press /

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Beatriz Ríos

Bruselas

Por primera vez desde hace meses, los líderes de la Unión Europea han expresado unánimemente su "apoyo inquebrantable" a Ucrania, y han celebrado este jueves la apertura de las negociaciones de adhesión con Ucrania, con la presencia del presidente del país, Volodímir Zelenski, y llamando a aprovechar el "ímpetu" político con los avances en el frente de batalla, y el respaldo también de Estados Unidos tras el G7.

La imagen contrasta con la de anteriores ocasiones. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, flanqueado por los presidentes del Consejo Europeo, António Costa, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sonrientes, triunfantes. Casi como en una vuelta de la victoria, Zelenski ha venido a Bruselas a celebrar la apertura de las negociaciones de adhesión el pasado lunes.

"Es un gran momento para Ucrania y los ucranianos", ha dicho el presidente a su llegada a la cumbre. "Se trata de un paso muy importante hacia la ampliación de la Unión Europea y la plena adhesión de Ucrania", ha dicho Costa, que ha destacado el importante impulso que suponen el apoyo del G7 y, por primera vez desde hace meses, de los Veintisiete.

La derrota de Viktor Orbán en las elecciones el pasado mes de abril en Hungría y la llegada de Peter Magyar han permitido un acercamiento con Kiev. Ese acercamiento ha hecho que Budapest levante el veto a las negociaciones con Ucrania que arrancaron el pasado lunes. Previsiblemente, también permitirán el primer comunicado a Veintisiete

Esta ha sido la primera cumbre desde diciembre de 2024 en la que los Veintisiete han tenido una postura firme y común de respaldo a Ucrania. En su primera cumbre como primer ministro de Hungría, Magyar se ha comprometido a no torpedear el trabajo del Consejo Europeo "por motivos domésticos o partidistas". Una postura que se ha reflejado también en la decisión de renovar las sanciones contra Rusia cada doce meses, en lugar de seis, una decisión que también había bloqueado Orbán.

Impulso político

El empujón, profundamente simbólico en un momento en el que los avances en el campo de batalla han hecho que Kiev se gane también el respeto de Estados Unidos. Una muestra es el comunicado firmado por los líderes del G7 que destacaba el "apoyo sin fisuras" de los países más poderosos del mundo.

"Ucrania está luchando por la paz en Europa", ha dicho el primer ministro letón, Andris Kulbergs, que también se estrenaba en esta cumbre. "Se han ganado el sitio en la UE y en la OTAN", ha añadido. Un mensaje del que se han hecho eco buena parte de los líderes bálticos. También el presidente lituano, Ginatas Nausedas, que ha llamado a avanzar en las negociaciones este verano y que tanto Ucrania como Moldavia sean estados miembros de la UE "lo más pronto posible".

Pero aunque el respaldo político es innegable, no todos los países están de acuerdo con pisar el acelerador. "Todos sabemos que esto llevará tiempo, pero es necesario dar los primeros pasos", ha dicho el canciller alemán, Friedrich Merz, que junto con su homólogo francés, Emmanuel Macron, planteó hace dos semanas un modelo de adhesión paralelo que permite a los países candidatos tener un papel más activo en el bloque mientras duren las negociaciones.

La cuestión de la paz

Según el medio de información digital europeo POLITICO, el equipo del presidente Costa habría abierto canales de comunicación con Moscú. Un acercamiento que se entiende mejor en medio del debate sobre el papel que la Unión Europea podría tener en unas negociaciones de paz. Sin embargo, a ojos de buena parte de los líderes, Rusia no tiene voluntad real de negociar.

"Ucrania está ganando esta guerra", ha dicho Nauseda. "Lo que está sucediendo ahora mismo en Moscú, cambia el rumbo de esta guerra porque la población rusa empezará a darse cuenta de que esto no es un asunto menor", ha dicho el presidente de Lituania. No es algo que ven por televisión, sino “que pasa en su territorio”.

El primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, comparte este análisis. "En este momento vemos que los rusos están perdiendo esta guerra, tanto en el campo de batalla como económicamente", ha dicho Jette. "Lo mejor que podemos hacer es apoyar a Ucrania", ha asegurado, añadiendo la importancia de mantener a flote a Kiev para que esté en las mejores condiciones posibles en caso de una negociación.

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Pero "hasta ahora no hemos visto ninguna señal clara de que [el presidente ruso Vladímir] Putin esté realmente dispuesto a entablar negociaciones serias", ha dicho el neerlandés antes de la cumbre. "No debemos ser ingenuos", ha sentenciado Jette.

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