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Brasil

El cacique Raoni continuará su tratamiento en un hospital de Sao Paulo

Fotografía de archivo del 8 de abril de 2026 del cacique Raoni Metuktire durante una entrevista con EFE

Fotografía de archivo del 8 de abril de 2026 del cacique Raoni Metuktire durante una entrevista con EFE / Andre Borges / EFE

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EFE

Sao Paulo

El reconocido líder indígena brasileño Raoni Metuktire, de 94 años, fue transferido este viernes a un hospital de São Paulo para continuar el tratamiento de los problemas médicos por los que fue internado en cuidados intensivos el pasado domingo.

Raoni fue trasladado en una avioneta desde la ciudad de Sinop, en el estado de Mato Grosso, donde estaba ingresado en el Hospital Dois Pinheiros, hasta São Paulo, ciudad a unos 1.900 kilómetros de distancia, según informó el centro médico en un comunicado.

El líder de la etnia kayapó fue ingresado en el hospital de la Escuela Paulista de Medicina de la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp), centro de referencia para casos de media y alta complejidad en pacientes indígenas.

Durante el traslado, Raoni se encontraba lúcido, consciente y orientado, respirando espontáneamente y clínicamente estable, según un comunicado del Hospital Dois Pinheiros.

El domingo, el cacique fue internado en Sinop con una infección grave, problemas respiratorios y una obstrucción estomacal.

El martes, los médicos le realizaron una endoscopia para identificar la causa de los problemas gástricos y desde entonces, ha tenido una recuperación progresiva.

Raoni ha abanderado la protección de la selva amazónica desde los años 1970, cuando se opuso a la construcción de la carretera Transamazónica en plena dictadura militar.

Ganó fama mundial a raíz de un documental que protagonizó en 1978 y por la gira internacional que hizo con el músico británico Sting en 1989.

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En enero de 2023, fue una de las personalidades que acompañaron al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la ceremonia de investidura, aunque no ha dudado en criticar al gobernante brasileño por la lentitud en los procesos de demarcación de tierras indígenas y por los proyectos desarrollistas que impulsa en la Amazonía.

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